Dünya Türk İş Konseyi Bakü'de iftar programı düzenledi

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iftar programı düzenlendi.

DTİK Azerbaycan Temsilcisi Barış Altıparmak'ın ev sahipliğindeki programa, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle iş insanları katıldı.

Programda, Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Alim Bayel, Özbekistan'ın Bakü Büyükelçisi Bahrom Aşrafhanov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de yer aldı.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev programda yaptığı konuşmada, bilim ve eğitim alanında Türk meslektaşlarıyla yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Amrullayev, Azerbaycan'daki Türk eğitim kurumlarından ve Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin başarılarından bahsederek, "Bu eğitim kurumları Azerbaycan'ın gelecekteki gelişimine büyük katkılar sunacaklardır." dedi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında işgalden kurtarılan bölgelerde eğitimin yeniden yapılandırılmasına değinen Amrullayev, Türk devletlerinin bu konuda Azerbaycan'a destek olduğunu, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından okullar yapıldığını hatırlattı.

Amrullayev, Türk dünyası ailesinin bir parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını vurguladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün konuşmasında, Türk Devletleri Teşkilatının büyüyen bir aileye dönüştüğünü, iş insanlarının Türk dünyasının çıkarlarını uluslararası arenada daha fazla koruyacaklarına inandığını söyledi.

Türk dünyası iş insanlarının daha etkin olması gerektiğini vurgulayan Akgün, iş dünyasının büyük güç olduğunu kaydetti.

Akgün, Türkiye'nin elde ettiği başarıların arkasında çalışkan iş insanlarının durduğunu belirterek, "Nereye gidersek Türk iş insanlarının yaptığı işleri görüyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz. Türkiye'nin itici gücünün farkındayız. Büyükelçilik olarak buradaki iş insanlarıyla yakın temas içerisinde bulunmaya özel gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Arınç, Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Arınç, DTİK'in faydalı ve hayırlı faaliyetler gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Azerbaycan'la olan ilişkilerimiz tarihimize ve inancımıza dayanıyor. Azerbaycan'ın kötü gününde de iyi gününde yanında olduk, onlar da aynı şekilde bizim yanımızda oldu." dedi.

DTİK Azerbaycan Temsilcisi Altıparmak, DTİK'in dünyanın her köşesinde yer alan, bulundukları şartlara uyumlu, yenilenmeye açık ve yaşadıkları topluma güç ve anlam katan diaspora üyelerinden oluştuğunu söyledi.

Altıparmak, DTİK'in dünyanın 85 ülkesinde temsilcisinin bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'daki Türk iş insanlarını bir araya getiren etkin bir platform olmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ve Azerbaycan ne kadar güçlü olursa yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz de o kadar güçlü olur.' sözleriyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 'Bir milletin iki diasporası olmaz.' ve 'Bizim ailemiz Türk dünyasıdır.' sözleri gücümüze güç katmakta, faaliyetlerimize ışık tutmaktadır."