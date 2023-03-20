Dünya turnesine çıkan Taylor Swift 3 saat sahnede kaldı

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, çıktığı dünya turnesiyle ses getirdi.

5 senenin ardından ABD'nin Arizona eyaletinde Glendale'deki stadyumda ilk konserini veren Grammy ödüllü şarkıcı, 'The Eras Tour' adını verdiği turnesini başlattı.

Bilet satışlarında patlama yaşanan ve teknik sorunlar nedeniyle şarkıcının açıklama yapmak zorunda kaldığı turnenin ilk gecesi, dünya gündemine oturdu.

"Lover" şarkısıyla konser açılışını yapan Swift, gecede toplamda 44 şarkı seslendirdi.

Her albümünün öne çıkan hit parçalarını 80 binden fazla hayranı için seslendiren 33 yaşındaki şarkıcı, sahnede 3 saat 15 dakika sahnede kaldı.

Şarkıcı sahnede beşten fazla kostüm değişikliğinde bulundu.

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20/03/2023 14:12