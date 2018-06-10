Dünya üzerindeki en eski ayak izi Çin'de bulundu

Bilim insanları Çin'in güney bölgesinde 551 milyon yıllık olduğu tahmin edilen dünyadaki en eski ayak izini keşfettiklerini duyurdu.

Çin'deki bilim insanları, dünyadaki en eski ayak izini bulduklarını ve ayak izinin oluştuğu tarihin 551 milyon yıl önceye dayandığını açıkladı.

Ayak izinin mazisi, Dünya'daki canlı çeşitliliğinde yaşanan ani artış dönemi olarak bilinen Kambriyen Patlaması'ndan 10 milyon yıl daha eskiye dayanıyor.

Çin Bilimler Akademisi'nde görev yapan bilim insanları ve ABD'li meslektaşları tarafından bulunan ayak izi, fosil zengini bölge olarak da bilinen Yangtze Nehri civarında keşfedildi.

Bulunan izlerin ayak izi olduğunu nasıl tespit ettiklerini doktor Shuhai Xiao şöyşe açıklıyor: ''Eğer bir hayvan ayak izi bırakırsa, ayak izi tortu yüzeyinde çökelti biçiminde görülür ve çökeltiler üst katmandaki tortul madde ile doldurulur.''

''Muhafazanın bu türü, diğer fosillerden ayrışır. Hayvanlar tarafından bırakılan ayak izi iki paralel dizi halinde, tekrar baskılanarak oluşur.''

Bugüne kadar Kambriyen Patlaması döneminden daha öncesine ait hiçbir hayvan uzvuna ait iz bulunamamıştı.

Bu keşfe kadar bilinen en eski hayvan izi İskoçya'da Sunure ve Montrose bölgelerinde bulunmuştu. Buradaki izlerin tarihi 419 ila 358 milyon yıl öncesine dayanıyor.

Ayak izi keşfi son derece heyecan verici olsa da ne tür bir canlının bu izi bıraktığına dair net bilgi henüz yok.