DAÜ, Doç. Dr. Faizan Ali’yi ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, University of South Florida, Muma College of Business, Hospitality and Technology Management okulunda görev yapan Doç. Dr. Faizan Ali’yi ağırladı. DAÜ Turizm İşletmeciliği Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri ile bir araya gelen Ali, seminer ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu etkinliklerde araştırma sürecindeki kritik noktalar, uygun dergi seçimi, yayın süreci gibi konular üzerinde duran Doç. Dr. Ali, öğrencilerin doktora tezleri ve yayın süreçlerinde kullanabilecekleri ipuçları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin 2021 yılı ShanghaiRanking sıralamasında Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında 38. sırada yer aldığını hatırlatarak, artık dünyanın en önde gelen turizm fakülteleri içerisinde bulunduklarını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, Doç. Dr. Faizan Ali'nin paylaştığı deneyimler ile öğrencilerin farklı bir vizyon kazanacağına inandığını belirterek, öğrencilerin gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Turizm İşletmeciliği Doktora programı kapsamında çıkarılan üstün nitelikli yayınların artarak devam edeceğine ilişkin beklentisini dile getiren Prof. Dr. Kılıç, Doç. Dr. Ali'ye katkılarından dolayı teşekkür etti ve seminere katılan doktora öğrencilerine katılım belgesi takdiminde bulundu. Etkinlik sonunda Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de, Doç. Dr. Faizan Ali’ye hediye takdim etti.

Doç. Dr. Faizan Ali Kimdir?

Doç. Dr. Faizan Ali, 100'den fazla uluslararası hakemli dergi makalesi ve uluslararası konferans bildirisi yazmıştır. Son araştırmaları üst düzey konaklama, turizm ve hizmetlerle ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Ali çok sayıda araştırma ödülünün sahibi olup halen çok sayıda derginin yayın kurullarında görev yapmaktadır. Ayrıca International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Hospitality and Tourism Technology, The Service Industries Journal için Yardımcı Editör ve International Journal of Hospitality Management için Koordinatör Editör olarak görev yapmaktadır.

Dünya çapında tanınan bir bilim insanı olan Dr. Ali, ayrıca araştırma ve araştırmacılarla ilgili konuları tartışmak için özel bir YouTube Kanalı olan “ResearchBeast”i yönetmektedir. Doç. Dr. Faizan Ali, Stanford Üniversitesi'nin 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan Dünyanın En İyi Bilim İnsanı listesinde %2’lik en üst sıralamada yer almaktadır.

30/03/2022 14:57