Dünyaca ünlü akademisyen Prof. Dr. Altınay, DAÜ Turizm Fakültesi’nde ders veriyor

Oxford Brookes Üniversitesi'nden dünyaca ünlü akademisyen Prof. Dr. Levent Altınay, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora dersleri vermeye başladı.

DAÜ Halakla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Hizmet Araştırmalarında Güncel Olgular ve Turizm Sektöründe Güncel Araştırma Konuları derslerini 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yürütecek olan Prof. Dr. Altınay, öğrencilere tezleri için araştırma konularını belirleyebilme konusunda ışık tutacak.

Prof. Dr. Altınay, 2009 yılından bu yana Oxford Brookes Üniversitesi, Oxford School of Hospitality Management, Oxford Brookes Business School’da strateji ve girişimcilik alanında profesör olarak görevine devam ediyor. 2015 yılından beri Uluslararası Turizm ve Etkinlik Yönetimi Merkezi (International Centre for Tourism and Events Management) yöneticiliğini, 2017 yılından itibaren de The Service Industries Journal’ın baş editörlüğünü sürdüren Prof. Dr. Altınay’ın, kendi alanında birçok uluslararası akademik yayınları bulunuyor.

Prof. Dr. Altınay, çalıştığı kurumda fakülte stratejisinin oluşturulmasında ve uygulanmasında, meslektaşlarına kılavuzluk etmekten, eğitim ve araştırma çalıştayları düzenlemekten sorumlu olup, güncel araştırma konuları, araştırma yöntemleri gibi lisansüstü derslere önderlik etmekte ve doktora öğrencilerine danışmanlık etmektedir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin 2021 yılı ShanghaiRanking sıralamasında Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında 38. sırada yer aldığını hatırlatarak, artık dünyanın en önde gelen turizm fakülteleri içerisinde bulunduklarını, Prof. Dr. Levent Altınay’ın da deneyimleri ve öğretici becerileri ile öğrencilere farklı bir vizyon kazandıracağına, gelişimleri için önemli katkılar sağlayacağına vurgu yaptı. Dünyanın diğer seçkin akademisyenlerinin de ileriki dönemlerde DAÜ Turizm Fakültesi’nde ders vermeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Kılıç, bu sayede fakültenin ilerlemesinde ivme kazanacaklarını ifade etti.

13/10/2021 12:13