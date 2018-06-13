Dünyaca ünlü Bind Chocolate artık Kıbrıs'ta

1971 yılında kurulan Bind Chocolate, Belçika, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin dünyaca ünlü yapım ustaları ile çalışarak bugüne gelmiş, Türkiye’nin ilk butik çikolata üreten markasıdır.

Tepe Home Marka Yöneticisi Aydanur Arar tarafından Kıbrıs’a açılan mağaza çikolata severleri bekliyor.

Üretiminden satışına kadar yüzlerce çeşit çikolata üreten Bind Chocolate özellikle spesiyal çikolata üretimi konusunda oldukça iddialı. Kısa sürede Kıbrıs halkının dikkatini çekecek ve ağızları tatlandıracak olan bu mağazanın tüm ürünleri el yapımı.

Yenikent’te açılan mağazayı sosyal medyada facebook.com/bindchocolatecyprus ile takip edebilirsiniz.

Bind Chocolate Hakkında

1971 yılında kurulan Bind Chocolate, Belçika, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin dünyaca ünlü yapım ustaları ile çalışarak bugüne gelmiş, Türkiye’nin ilk butik çikolata üreten markasıdır.

Dünya genelinde katıldığı fuar organizasyonları ile de yaratıcı ve lezzetli çikolata üretimini dünyaca ünlü markalarla yarışır duruma getirmiştir. Ham madde alımında son derece seçici davranan Bind Chocolate kakao tercihini GANA ve EKVATOR bölgesinden temin ederek % 100 gerçek çikolata üretimi yapan Bind’in en büyük özelliği bütün ürünlerinin el yapımı olmasıdır.

Üretiminden satışına kadar yüzlerce çikolata çeşidini en hijyenik koşullarda üreterek satışa sunmaktadır. Özellikle spesiyal çikolata üretimi konusunda iddialı olan Bind, kurumların prestijli müşterilerine özel gönderimlerde bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığına özel üretimle çikolata temin ederek, Genel Kurmay, Özel kuvvetler, Çırağan Palace Kempinski, Swiss Otel, Rixos Premium Hotel, Polat Renaissance Hotel, Barcelo Otel, Ceylan Hotel, Holiday Inn Otel, Hyatt Regency Otel gibi otellerin çikolata ihtiyacını karşılarken, kurumsal anlamda Nova Nordisk, Glaxo Smith Kline, Solgar, Evyap, Turkcell, Philip Morris, Temsa, Alarko, Havaş, Atlasjet, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Dresdner Bank, Bnp Paribas, Hyundai, Doğuş Grubu, Saat & Saat gibi bir çok büyük ve kurumsal şirketler ile çalışmaktadır.