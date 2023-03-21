Dünyaca ünlü modacı görevinden ayrıldı

Haber, Moschino’nun ana şirketi Aeffe’nin yönetim kurulu başkanı Massimo Ferretti tarafından pazartesi günü moda evinin Instagram sayfasında paylaşıldı.

Pop kültüründen ilham alan parçalarıyla tanınan 47 yaşındaki Scott, Instagram’da yaptığı bir açıklamada ayrılışına değindi…

“Moschino’da geçen 10 yıl, yaratıcılık ve hayal gücünün harika bir kutlaması oldu. Arkamda bıraktığım mirasla gurur duyuyorum,” diyen tasarımcı Ferretti’ye ve sevenlerine teşekkür etti.

Scott, 2013 yılında Rossella Jardini’nin yerini alarak Moschino’ya katıldı ve 2014 yılında moda evi tarafından “markanın mirasında temel bir bölüm” olarak tanımlanan ilk koleksiyonunu piyasaya sürdü.

Bundan sonrasında ne yapacağını açıklamayan Scott’tan boşalan koltuğa kimin oturacağı da henüz duyurulmadı.

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21/03/2023 14:35