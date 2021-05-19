Dünyaca ünlü model Naomi Campbell anne oldu

Parlak kariyerinin yanı sıra aktivistliğiyle de tanınan 50 yaşındaki süper model Naomi Campbell anne oldu.

Campbell kızının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Tüm zamanların en bilinen modellerinden ve aktivist Naomi Campbell 50 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini açıkladı.

Kızının ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Campbell, "Güzel, küçük bir nimet, annesi olarak beni seçti. Artık hayatımda bu nazik ruh olduğu için onur duyuyorum. Seni paylaştığım ve ömür boyu sürecek bağı tarif etmemin imkanı yok meleğim. Bundan daha büyük bir sevgi yok" ifadelerini kullandı.

Campbell daha fazla ayrıntı vermedi.

Mankenlik mesleğine yeni bir soluk getiren, hayır işleri yürüten ve hala televizyon programları ile dergi kapaklarına çıkmayı sürdüren Campbell çocuk sahibi olmak istediğini daha önceleri birkaç kez dile getirdi.

Campbell, 2017'de Evening Standart dergisine verdiği demeçte anneliğin sürekli aklında olduğunu ama bilim sayesinde nasılsa istediğinde çocuk yapabileceğini söyledi. Campbell, 2019'da Wall Street Journal dergisine henüz çocuk sahibi olmayı düşünmediğini, 'evrenin neler getireceğine bakacağını' belirtti.

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19/05/2021 15:04