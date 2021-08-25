Dünyaca ünlü müzisyen yaşamını yitirdi

Dünyada kendi neslinin en büyük davulcularından olan ve popüler rock grubunun Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti.

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25/08/2021

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Dünyaca ünlü müzisyen yaşamını yitirdi

Efsanevi rock grubu Rolling Stones'un davulculuğunu yapan Charlie Watts, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberini ünlü grubun reklamcısı "Sevgili Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" açıklamasıyla verdi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, açıklamada "Sevilen bir koca, baba ve büyükbaba, Rolling Stones'u üyesi olarak kendi neslinin en büyük davulcularından biri. Bu zor zamanda ailesinin, grup üyelerinin ve yakın arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rolling Stones birkaç hafta önce yaptığı duyuruda Watts'ın bir ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdiği için ABD turnesine katılamayacağını belirtmişti.

Watts 2004 yılında gırtlak kanseri tedavisi görmüştü.

25/08/2021 19:17
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TAGS: Dünyaca ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
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