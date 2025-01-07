Dünyaca ünlü saç sanatçısı Hicran Axundov KKTC'ye geldi!

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07/01/2025

Dünyaca ünlü saç sanatçısı Hicran Axundov KKTC'ye geldi!

Dünyaca ünlü Azerbaycanlı saç sanatçısı Hicran Axundov, Cyprostyle Education Center Saç ve Güzellik Okulu'nda özel workshoplar vermek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Saç tasarımlarında yarattığı sanat eserleriyle tanınan Axundov, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portrelerini saça işleyerek büyük bir ilgi uyandırmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Teşekkür

Hicran Axundov’un ülkemize geleceği haberinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Axundov’a teşekkürlerini iletti. Ünlü sanatçının çalışmaları, berberlik ve saç tasarımında yeni ufuklar açması açısından büyük önem taşıyor.

Cyprostyle Direktörü Soner Tekeli’den Açıklama

Cyprostyle Education Center Direktörü Soner Tekeli, yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki berberlik sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla Hicran Axundov’u davet ettik. Axundov, bilgi ve birikimini ülkemizdeki berberlerle paylaşacak," dedi.

Workshoplar ve Bilgi için İletişim

Hicran Axundov’un gerçekleştireceği workshoplar ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0533 866 50 70 numaralı telefondan iletişime geçebilir. Saç sanatını bambaşka bir boyuta taşıyan Hicran Axundov, Kıbrıs’taki berberlere ilham verecek. Bu özel etkinliği kaçırmayın!

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TAGS: Hicran Axundov
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