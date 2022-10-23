Dünyaca Ünlü Şarkıcı Kanye West'in Yeni Planı! Kendi Şehrini Kuracak

ABD’li şarkıcı Kayne West’in yeni ve ilginç projesi ortaya çıktı. West, kendi mini şehrini kuracak. Bu topluluğun adı da Yecosystem olacak.

Zaman zaman sanatçıların bazı projeleri alışılmışın epey dışında olabiliyor. Bu projelerden biri de ABD’li Kayne West’in Yecosystem olarak adlandırılan mini, kendi kendine yetebilen şehirleri oldu.

West’in kendi küçük “evrenini” kurma planının aslında yıllardır geliştirme sürecinde olduğu belirtiliyor. Kaynaklara göre kendi kendine yetebilen bu mini şehirler, West’in markasına sahip evlerden oluşacak, dükkanlar aynı markayı taşıyacak, ürünlerin üzerinde bile Yecosystem markası bulunacak.

West’in hayali üç mini şehir kurmak

West’in hayali aslında ABD çapında üç mini komünite kurmak. Her ne kadar Türkiye şartlarında bu fikir bize uzak olsa da, ABD’de hali hazırda bizdeki sitelerin gelişmiş versiyonu diyebileceğimiz kapalı komüniteler bulunuyor. West’in dışında Steve Jobs, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimlerin de benzer planları bulunuyordu.

Kaynaklara göre West bu fikirde oldukça kararlı. Hatta pek çok tedarikçi ile olan görüşmeler tamamlanmış durumda. Öyle ki ilk topluluğun kapıları önümüzdeki ay kapılarını ev sahiplerine açabilir.

West'in kuracağı şehirlerin isimleri ileride değişebilir.

Yeni yaşam alanlarının adı ise genel olarak Yceosystem olarak adlandırılacak. Zira West’in ekibi şimdiden bir e-posta sunucusuyla birlikte alan adını da kaydettirmiş durumda. Elbette ki bu isim zaman içerisinde değişebilir, zira West sık sık son anda karar değiştirebilmesiyle tanınıyor. Zaten ekibin kaydettirdiği diğer isimler arasında Yzyverse, Yxyverse ve Yeezyverse de bulunuyor.

West, eylül ayının ortalarında yaptığı açıklamalarda kendi kalesini kurmak istediğini ifade ederken, Gap ile arasındaki mesafeden de bahsetmeyi ihmal etmemişti. Bunun nedeni olarak da tasarımlarının izinsiz kullanılmasını göstermişti. West için de benzer iddialar bulunuyordu. Şimdi kendi topluluğu ve kendi markası ile West’in nasıl hareket edeceği merak ediliyor.

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23/10/2022 21:38