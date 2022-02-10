Dünyaca ünlü şefler DAÜ'de

Dünyaca ünlü şefler, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) öğrencilerle bir araya geldi. 

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10/02/2022

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Dünyaca ünlü şefler DAÜ'de

Dünyaca ünlü şefler, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) öğrencilerle bir araya geldi. 

DAÜ Turizm Fakültesi’nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı Modüler Eğitimi bu yıl Alman şef Rene Klinkmüller, İtalyan şef Emiliano Luggo ve Türk şef H. Hazar Alıcı’nın katılımı ile gerçekleşti.  

Öğrenciler, İtalyan Mutfağı, Alakart mutfak, Alakart pasta ve tatlı alanlarında dünyaca ünlü lezzetlerin nasıl yapıldığını 1 hafta boyunca deneyimlediler.

10/02/2022 16:20
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TAGS: daü, ünlü şef, Mutfak Sanatları, gastronomi,
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