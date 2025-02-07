Dünyaca ünlü su markasında kanser izi

Dünyanın birçok yerinde popüler olan premium su markası Fiji, plastik kirliliği konusunda yapılan ciddi bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Plastik Kirliliği Kuruluşu, Fiji'nin şişelenmiş sularında mikroplastik ve bisfenol-A (BPA) bulunduğunu iddia ederek, şirket hakkında dava açtı.

Kanser ve Otizme Yol Açabileceği İddiası

Kuruluş, laboratuvar testlerinde Fiji markasının sularında mikroplastikler ve BPA tespit ettiğini ileri sürdü. Bu maddelerin, kanser, doğurganlık sorunları, otizm, kardiyovasküler hastalıklar ve ölüm gibi sağlık problemlerine yol açabileceği belirtiliyor. Ancak bu iddialara dair kamuya açık bir araştırma bulunmuyor.

Fiji'den Yanıt ve Hukuki Süreç

Fiji Su markasının sözcüsü, bu iddiaları reddetti ve aldatıcı olduklarını belirterek karşı dava açacaklarını duyurdu. Ayrıca, şirket, plastik kirliliği sorununa katkı sağladığı suçlamalarını da reddetti.

Plastik Kirliliği Kuruluşu ise dava sırasında maddi tazminat talep etmediklerini, sadece Fiji markasının yanıltıcı reklamlarının durdurulmasını ve Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamında hukuka aykırı sayılmasını talep ettiklerini açıkladı.