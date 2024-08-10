Dünyaca ünlü timsah uzmanının hayvan istismarcısı olduğu ortaya çıktı

Hayvan hakları savunucusu eski timsah uzmanı Adam Britton, hayvan istismarı ve çocuk istismarı suçlarından on yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

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Dünyaca ünlü timsah uzmanı ve eski hayvan hakları savunucusu Adam Britton, Avustralya’da hayvan istismarı suçlarından mahkum oldu. 53 yaşındaki Britton, onlarca köpeği cinsel taciz ve istismar ederken görüntülerini kaydettiği gerekçesiyle on yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Britton, BBC ve National Geographic gibi platformlarda çalıştı ve doğa belgeselleri ile tanındı. Ancak, hayvanlara zulüm ve çocuk istismarı suçlarından suçlu bulundu. Mahkeme, Britton’ın hayvanlara işkence ettiği videoları sahte isimlerle internette paylaştığını belirtti.

Britton, 2022 yılında videolarındaki bir ipucu sayesinde yakalandı. Suçları işlediği Darwin’deki evinde bir "işkence odası" bulundu. Britton’ın eski meslektaşları ve tanıdıkları, onun karakteri hakkında şok edici detayları gün yüzüne çıkardı.

BBC’nin Avustralya muhabiri Tiffanie Turnbull’un makalesine göre, Britton’ın hayvan hakları savunucusu olarak bilinirken acımasız suçları işleyen bir mahkuma dönüşmesi, bütün dünyada büyük bir şok etkisinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Mahkemeyi izleyenler arasında, Britton’ın suçlarını öğrenen bazı kişiler derin bir travma yaşadı. Britton’ın avukatı, müvekkilinin çocukluğundan beri tipik olmayan bir cinsel ilgi geliştiren bir hastalıktan muzdarip olduğunu öne sürdü. Britton, sorumluluğunu kabul ederek tedavi sözü verdi.