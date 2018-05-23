Dünyaca ünlü yazar Philip Roth hayatını kaybetti!
1998 yılı Pulitzer ödüllü, Güle Güle Columbus, Patrimony, Pastoral America, Nemesis, Öfke gibi kitaplarıyla tanınan modern zamanların en çok okunan dünyaca ünlü yazarlarından Philip Roth hayatını kaybetti
23/05/2018
19 Mart 1933 doğumlu yazar Philip Roth, 1998 yılında Pulitzer ödülünü kazanmıştı. Kalp yetmezliğinden 85 yaşında hayatını kaybettiği duyurulan yazar, cinsellik, din, ölüm, anti-semitizm gibi konuları korkusuzca, cesaretle işlemesiyle tanınmıştır.
New Jersey’de doğan edebiyatçı, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında eğitim gördü. Kendisini üne kavuşturan ilk kitabı Güle Güle Colombus’u 1959 yılında yazdı.
Roth'un kaleme aldığı eserler bir çok ödül topladı.