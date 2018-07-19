Dünyaca Ünlü Yıldız Kurtarma Çalışmalarında Yer Aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 30 kilometre açıklarında, 152 Suriyeli kaçak göçmeni taşıyan tekne battı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden balıkçılar ve Sahil Güvenlik’e ait botlar 103 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 19 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 30 göçmen ise kayıp. İlk tıbbi müdahalelerin ardından, kurtarılan göçmenlerin Türkiye’ye getirileceği bildirildi.

NBA YILDIZI DA MÜLTECİLER İÇİN YARDIMA KOŞTU

2.17 boyu olan 33 yaşındaki NBA yıldızı İspanyol basketbolcu Marc Gasol “Astral” adlı teknenin dümenine geçip, deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mültecileri arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Twitter hesabından da bir paylaşım yapan Marc Gasol, "Düş kırıklığı, öfke ve çaresizlik. Bu kadar çok savunmasız insanın denizde ölüme terk edilmesi inanılmaz. Şu an ekip arkadaşlarım dediğim kişilere büyük hayranlık duyuyorum" dedi.

Marc Gasol, NBA takımlarından Memphis Grizzlies'ta forma giyiyor

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Akdeniz’de 2018’in ilk 6 ayında 1400 mülteci boğularak can verdi. Libya sahil güvenlik ekipleri pazartesi günü, içindeki 158 kaçak göçmeni aldıktan sonra bir tekneyi batırdı. Uluslararası yardım ekipleri dün teknenin enkazını ararken korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Enkazda bir kadın ve 4 yaşında çocuk cesedi vardı. Tahtalara tutunan bir kadın ise ölmek üzereyken kurtarıldı. Teknenin, Libya’ya geri dönmek istemedikleri için 2 kadın ve çocukla birlikte batırıldığı belirtildi.