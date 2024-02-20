Dünyaca ünlü yıldız Madonna sahnede dans ederken düştü

Bir süre önce bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna, sağlığına kavuştuktan sonra ertelenen dünya turnesine devam ediyor. Londra'da sahneye çıkan Madonna, dansçısıyla gösteri yaptığı esnada sandalyeden düştü.

Dünya turnesi öncesi ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, sağlığına kavuştuktan sonra ertelenen turnesine devam ediyor. Konser sırasında dans ederken sandalyeden düşen Madonna, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp konserine devam etti.

DANSÇININ AYAĞI TAKILINCA...

Tedavisi sonrasında dünya turnesine Londra'da başlayan ünlü yıldız, müzikseverlerle tekrar buluştu. Canlı performansları ve sahne şovlarıyla ün kazanan Madonna sahnede talihsiz bir kaza yaşadı. ABD'nin Seattle şehrinde konser veren şarkıcı, "Open Your Heart" şarkısı sırasında sandalyede otururken dansçısı onu çekmeye çalıştı. Dansçının ayağı takılınca ikisi birden yere kapaklandı. Kısa sürede toparlanan Madonna, düştüğü yerden kalkıp şarkısına devam etti.

Pop müziğinin efsane isimlerinden biri olan şarkıcının sahnedeki profesyonelliği övgüyle karşılandı.

Madonna'nın sahneye geç çıkması nedeniyle bazı hayranlarının tepkisini çekmesi ise ayrı bir konuydu. Şarkıcının konserine giden bazı hayranlar, söz verilen saatte sahneye çıkmadığı gerekçesiyle Madonna'ya dava açtı. Şarkıcı, resmi bir açıklama yapmasa da konser sırasında "Bir kraliçe asla geç kalmaz" demesi dava ile ilgili bir gönderme olarak yorumlandı.