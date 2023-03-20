Dünyaca ünlü yıldıza büyük şok! O da nasibini aldı

“Temel İçgüdü” filmiyle tanınan ABD’li oyuncu Sharon Stone hayatının şokunu yaşadı. Hatırı sayılır bir serveti olan dünyaca ünlü oyuncu servetinin yarısını kaybetti. Büyük bir şok yaşayan oyuncu 1.1 milyar dolarlık servetinin yarısını kaptırdı! İmdadına ise Amerikan Federal Rezervi yetişti… İşte ünlü oyuncunun yaşadığı kabusun detayları…

1990'lı yıllarda rol aldığı Temel İçgüdü (Basic Instinct) ve Sliver gibi filmlerle adından söz ettiren Stone, Los Angeles'ta katıldığı bir bağış etkinliğinde bankacılık krizinin kendisi nasıl etkilediğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü yıldız, "Erkek kardeşim yeni öldü ama bu burada olmamı engellemedi. Bu hiçbirimiz için kolay bir dönem değil. Bu dünya için zor bir dönem. Bu yüzden ayağa kalkın. Ayağa kalkın ve neye değer olduğunuzu söyleyin" diye konuştu.

Stone'un "bankacılık olayı" ifadesiyle Silikon Vadisi Bankası'nın batışını işaret ettiği düşünülüyor. Ancak 65 yaşındaki yıldız, parasını nasıl kaybettiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı. SVB'nin batışının ardından ABD yönetimi bankadaki tüm mevduat sahiplerini koruma altına almıştı. Buna karşın bankada hissesi bulunan kişilerin ciddi kayıplara uğramış olabileceği düşünülüyor.

YÜKSEK PROFİLLİ YATIRIMCILAR DA İFLASA YAKALANDI

Sharon Stone'un yorumları, Alman-Amerikan milyarder Peter Thiel'in SVB'de 50 milyon dolarının kaldığını açıklamasının ardından geldi. Facebook'un ilk yatırımcılarından olan Thiel'in sahibi olduğu risk sermayesi şirketinin birçok müşterisine SVB'den paralarını çekmesini tavsiye ettiği ancak buna rağmen Thiel'in kendi parasını çekmediği anlaşıldı. 4 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Thiel, önemli bir kişisel hesabını SVB'de tuttuğunu söyledi. (Kaynak: Independent Türkçe)

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20/03/2023 08:42