Dünyaca ünlü yönetmen Nicolas Roeg hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg 90 yaşında hayatını kaybetti.
25/11/2018
Ünlü yönetmenin ölüm haberini aynı isimli oğlu Nicolas Roeg şu sözlerle duyurdu, “Ağustos'ta 90'ıncı yaşına basmıştı, o gerçek bir babaydı.”
NİCHOLAS ROEG KİMİDİR?
1957 yılında oyuncu Susan Stephen ile evlendi. 20 yıl evli kaldılar. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları oldu. Daha sonra yine oyuncu olan Harriet Harper ile ve ardından da Theresa Russell ile evlendi. Çiftin bu evlilikten de 2 çocukları olmuştur. DHA