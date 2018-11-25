Dünyaca ünlü yönetmen Nicolas Roeg hayatını kaybetti

Ünlü yönetmenin ölüm haberini aynı isimli oğlu Nicolas Roeg şu sözlerle duyurdu, “Ağustos'ta 90'ıncı yaşına basmıştı, o gerçek bir babaydı.”

NİCHOLAS ROEG KİMİDİR?

1957 yılında oyuncu Susan Stephen ile evlendi. 20 yıl evli kaldılar. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları oldu. Daha sonra yine oyuncu olan Harriet Harper ile ve ardından da Theresa Russell ile evlendi. Çiftin bu evlilikten de 2 çocukları olmuştur. DHA