Dünyada 1,3 milyar insan Covid-19 aşısını reddetti

ABD’de Washington, D.C. merkezli bir danışmanlık şirketi olan Gallup tarafından yayımlanan küresel bir anketin sonuçlarına göre, 1,3 milyar yetişkin, kendilerine ücretsiz olarak teklif edilse dahi yeni tip corona virüs aşısı olmayacağını açıkladı.



Geçen yıl 117 ülkede 300 binden fazla kişiyle anket yapılan anket, dünya çapındaki yetişkinlerin yüzde 68'inin kendilerine ücretsiz olarak aşı teklif edildiklerini gösterdi. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 29'u aşıyı reddedeceğini, yüzde 3'ü ise kararsız olduğunu açıkladı. Aşıyı reddeden insanların oranı nedeniyle aşılanan insan sayısı, uzmanların yüzde 70 ile yüzde 85 arasına düştüğünü tahmin ettiği corona virüse karşı sürü bağışıklığı için gereken aralığın altına düşüyor.

Gallup tarafından yapılan 2020 Dünya Anketi, tarihi salgın yıl boyunca insan hayatının nasıl değiştiğini de dikkate alarak, geçen yıl kendi türünde yapılan en büyük çalışma olarak öne çıktı. Ancak sonuçlar, 2021'in ilk birkaç ayında yapılan aşılama kampanyalarının, aşıya yönelik tutumların nasıl etkileyebileceğine dair verilere sahip değil. Yine de anket, tutumların nasıl değişebileceğine ve aşılama dürtüsünün en zor olabileceği zamana dair bir anlık görüntü sunuyor.



Örneğin, ABD’de anketin yapıldığı aşıyı reddetme oranı yüzde 53 ile önemli ölçüde daha yüksekti. 2020 Dünya Anketi'nden sonraki aylarda toplanan yurtiçi anket verileri, ABD'nin Covid-19 aşısına ısınmaya başladığını gösterdi ve ABD’lilerin yüzde 74'ü, Mart ayında yapılan yerel bir Gallup anketine ABD Gıda ve İlaç tarafından yetkilendirilmiş bir aşı için sıraya gireceklerini söyledi.

GÜNEY ASYA ÜLKELERİNDE AŞI REDDİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜK



Bununla birlikte, 2020 Dünya Anketi’nde Güneydoğu Asya ülkelerinde aşı reddinin son derece düşük olduğu görüldü. Myanmar’da çalışmaya katılanların 96'sı aşı olmak istediğini söyledi ve sürü bağışıklığı için en yüksek eşik tahminini aşan tek ülke oldu. Myanmar'ı yüzde 87 ile Nepal, yüzde 85 ile komşusu Tayland ve yüzde 84 ile Laos ve Kamboçya izledi.

DÜNYADAKİ EN FAZLA AŞI REDDİ KAZAKİSTAN'DA

Ancak bu, aynı tutum Doğu Avrupa'da ve birçok Sovyetler sonrası cumhuriyette görülmedi. Dünyadaki en düşük aşı isteğinin Kazakistan olduğu ortaya çıktı. Bu ülkede ankete katılanların sadece yüzde 25'i ücretsiz aşı alacaklarını belirtti. Aşı olacağını söyleyenlerin oranı Macaristan'da 30, Bulgaristan’da yüzde 33'te kaldı. Covid-19 aşısı uygulayan ilk ülke olan Rusya'da ise 2020'de yalnızca ankete katılanların yüzde 37’si corona virüs enfeksiyonunu önleyebilecek bir aşı yaptırmaya istekli olduğunu söyledi.

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03/05/2021 11:19