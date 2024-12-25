Dünyada 2024 böyle geçti: Ocak-şubat-mart

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında 2 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 11 deprem meydana gelmesi, İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında iki terör saldırısı düzenlenmesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşmasının başlaması, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracının Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılması, ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk'ın ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıklaması, Rus tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'nın cezaevinde yaşamını yitirmesi ve Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki terör saldırısında 144 kişinin hayatını kaybetmesi 2024'ün ilk çeyreğine damga vurdu.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında ocak ayının ilk haftasında çok sayıda deprem meydana geldi. Depremlerde 240'ın üstünde kişi yaşamını yitirirken, depremler sonrası oluşan tsunami nedeniyle bölge genelinde 1,9 kilometrekarelik alan sular altında kaldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetti, 284 kişi yaralandı. İranlı yetkililer, patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurdu, saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de 29 Aralık 2023'te dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etti. Söz konusu davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması 11 Ocak'ta Hollanda'nın Lahey kentinde başladı. Duruşmada kanıt olarak Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de fosfor bombası kullandığını ispat eden fotoğrafları sunuldu. UAD, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, 19 Ocak'ta, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Böylece ilk Türk astronot unvanını alan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu. Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi. Dragon kapsülü, 9 Şubat'ta ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Musk, 30 Ocak'ta, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıkladı. Musk, yaklaşık bir ay sonra, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla bilgisayar faresini kontrol edebildiğini belirtti. Ardından 21 Mart'ta Neuralink, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla satranç oynadığını kaydetti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), 16 Şubat'ta, tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'nın cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Navalnıy'ın Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin güvenilir ve şeffaf bir soruşturulma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısı, çıkan yangının ardından çöktü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını belirtti. Terör saldırısında 144 kişi hayatını kaybetti.

2024'ün ocak, şubat ve mart aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

1 OCAK

- Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında 2 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 11 deprem meydana geldi. Depremlerde 241 kişi hayatını kaybetti.

2 OCAK

- Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Partinin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Lee, saldırıdan kurtuldu.

- İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü.

3 OCAK

- İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında iki terör saldırısı düzenlendi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

4 OCAK

- Bilim insanları, yol açtığı ölümcül enfeksiyonlarla bilinen ve antibiyotik direncine sahip patojenler arasından bulunan "Acinetobacter baumannii" bakterisini yok etme potansiyeline sahip yeni bir antibiyotik türü tespit etti.

- Kuveyt'te Muhammed Sabah es-Salim yeni başbakan olarak atandı.

- Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden "Ebu Takva es-Saidi" ABD hava saldırısında öldürüldü.

6 OCAK

- ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı havadayken penceresinin kopması nedeniyle acil iniş yaptı.

8 OCAK

- Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.

- Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki iktidar partisi Avami Birliği, 12. genel seçimde Meclisteki 298 koltuktan 222'sini kazandı, bağımsız adaylar 62 koltuğun sahibi oldu.

9 OCAK

- ABD'nin New York kentindeki bir sinagogun altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğunu ortaya çıkaran polis, mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

- ABD’de hastaneye kaldırılan, ardından durumuna ilişkin Beyaz Saray ve Kongre düzeyinde bilgilendirme krizi yaşanan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü duyuruldu.

10 OCAK

- Ganalı şef Failatu Abdul-Razak, 227 saat boyunca yemek pişirerek dünya rekoru kırdı.

11 OCAK

- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı. Duruşmada, kanıt olarak AA'nın fotoğrafları sunuldu.

12 OCAK

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cabo Verde'nin Afrika'da sıtmadan tamamen arınan 3'üncü ülke olduğunu duyurdu.

13 OCAK

- Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin zaferiyle sonuçlandı.

14 OCAK

- Yarım asırdan fazladır tahtta olan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, oğlu Prens Frederik'e yol açmayı planladığını duyurmasının ardından tahttan çekildi.

16 OCAK

- ABD'de California eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 75. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde HBO yapımı "Succession" ile FX yapımı "The Bear" dizileri, altışar ödül alarak geceye damga vurdu.

19 OCAK

- Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

20 OCAK

- İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.

23 OCAK

- İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük yerleşim bölgesi olan Han Yunus'u kuşattığını açıkladı.

24 OCAK

- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

- Rusya'nın Belgorod bölgesinde değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçak düştü. Uçakta kurtulan olmadı.

25 OCAK

- Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

26 OCAK

- UAD, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

27 OCAK

- ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

28 OCAK

- Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna başladı.

- Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri öldü.

29 OCAK

- Kanada hükümeti, Türkiye'ye satış yapmak isteyen savunma sanayi firmalarına yönelik 2020'den bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.

30 OCAK

- ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıkladı.

31 OCAK

- Malezya'nın dönüşümlü monarşi sisteminde, Johor Sultanı İbrahim İskender 5 yıllığına ülkenin yeni kralı olarak yemin etti.

- Pakistan'da mahkeme, Başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan eski Başbakan İmran Han'ı ve eşi Büşra Bibi'yi 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

3 ŞUBAT

- Çin, dünyada yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk ticari "hiper uydu"sunu yörüngeye yolladı.

4 ŞUBAT

- Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

5 ŞUBAT

- Kazakistan'da Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümet istifa etti.

- İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser tanısı kondu.

6 ŞUBAT

- 74 yaşındaki Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

7 ŞUBAT

- Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

- Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 92,1 oyla kazandığını duyurdu.

8 ŞUBAT

- Haiti'de, Başbakan Ariel Henry'nin istifası talebiyle düzenlenen protestolarda çıkan olaylarda 6 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

9 ŞUBAT

- Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

10 ŞUBAT

- Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle başta muhalefet olmak üzere toplumun geniş kitlelerince tepki gösterilen Cumhurbaşkanı Katalin Novak, "hata yaptığını" belirterek görevinden istifa etti.

11 ŞUBAT

- Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamladı.

13 ŞUBAT

- ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95,3 milyar dolarlık destek paketine onay verdi.

14 ŞUBAT

- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan 6 ayı ertelenmiş toplam 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 ŞUBAT

- San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora'yı tanıttı.

- Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'nın cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

19 ŞUBAT

- İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzeten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtti.

- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) kurallarını ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla sosyal medya platformu TikTok hakkında resmi soruşturma başlattı.

20 ŞUBAT

- ABD, bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

21 ŞUBAT

- Venezuela'nın Bolivar eyaletindeki yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı.

23 ŞUBAT

- ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, Ay'a iniş yaptı.

25 ŞUBAT

- ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önünde Gazze'de soykırıma karşı çıkmak için kendini ateşe verdi.

26 ŞUBAT

- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunduğu istifası kabul edildi.

27 ŞUBAT

- Çin'de geçen yıl bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden "istifa ettiği" belirtildi.

28 ŞUBAT

- Gine'de hükümetin 19 Şubat'ta feshedilmesinin ardından başbakanlık görevine Amadou Oury Bah getirildi.

29 ŞUBAT

- İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bini aştı.

1 MART

- Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binada çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti.

- ABD'li Senatör Rand Paul'ün sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada reddedildi.

- Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD'de dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etti.

3 MART

- Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, PML-N Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez başbakan seçildiğini duyurdu.

4 MART

- Haiti'de çetelerin hapishaneye silahlı saldırısı sonucu 3 bin 600 mahkum firar etti, 12 mahkum hayatını kaybetti.

5 MART

- Malta'da 18 Ocak 2023'te kaldırımda yürüyen Türk iç mimar Pelin Kaya'yı aracıyla ezerek öldüren ve suçunu şubatta kabul eden katil Jeremie Camilleri, yargılandığı davada 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6 MART

- Meksika'da "Ayotzinapa Davası" ismiyle bilinen ve 43 öğrencinin 2014'te gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu olayı protesto eden onlarca gösterici, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında Ulusal Saray'ın kapısını kamyonla kırdı.

7 MART

- İsveç, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32'nci üyesi oldu.

8 MART

- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

9 MART

- Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde yapılan oylamada, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve PML-N ortak adayı Asıf Ali Zerdari yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

11 MART

- ABD'de bu yıl 96'ncısı düzenlenen Oscar ödül töreninde "En İyi Film" ödülünü Oppenheimer, "En İyi Yönetmen" ödülünü bu filmin yönetmeni Christopher Nolan aldı.

14 MART

- Hindistan'da azınlıklara ve farklı etnik gruplardan insanlara kendi inanç ve kültürlerine göre yargılanma esnekliğini ortadan kaldıran "Tek Tip Medeni Kanun" tasarısı, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onayıyla Uttarakhand eyaletinde yasalaştı.

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı.

18 MART

- Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Vladimir Putin'in kesin olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazandığını açıkladı.

19 MART

- ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 22 uyduyu uzaya gönderdi.

20 MART

- Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliğinde çalışan diplomatın "gizli dava belgelerini" sızdırdığı gerekçesiyle sınır dışı edildiğini bildirdi.

- Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da Devlet Başkanı Vo Van Thuong istifa etti.

- Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, mecliste yapılan oylamayla Galler Bölgesel Başbakanı seçilirken, aynı zamanda Avrupa'nın ilk siyahi lideri oldu.

- Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 14 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde mevcut Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurdu.

21 MART

- Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkede 10 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından sağ partilerin ittifakından oluşan Demokratik İttifak'ın (AD) lideri Luis Montenegro'yu başbakan atadı.

- ABD'nin Boston kentinde doktorlar, ilk defa bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakletti.

22 MART

- BMGK'de, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısı Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

- Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonundaki terör saldırısında 144 kişi hayatını kaybetti.

- İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıkladı.

25 MART

- BMGK'de, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

26 MART

- İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 30 kişi öldü.

27 MART

- Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdı.

28 MART

- UAD, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine hükmetti.

29 MART

- BM, İsrail ordusunun 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 171 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.