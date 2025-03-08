Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü

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08/03/2025

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl da tüm ülkelerde eşitlik talebinin haykırıldığı eylemlerle kutlanıyor. Dünyanın dört bir yanında kadınlar şiddete ve eşitsizliğe karşı sokaklara döküldü. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar tüm ülkelerde hükümetlerin kadın politikaları protesto edildi. (Haber: Derya Doğan - NTV)

Bolivya'nın La Paz şehrinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir araya gelen binlerce kadın, pankartlarla yürüdü.

Polise yönelik protestolar eyleme damga vurdu.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 2

İSPANYA

 

İspanya'nın başkenti Madrid'de kadınlar meydanlardaydı.

Eylemlerden dikkat çekici fotoğraflar paylaşıldı.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 3

UKRAYNA

Başkent Kiev'de düzenlenen mitingde Rusya ile savaşta öldürülen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 4

HOLLANDA

 

Amsterdam'da Feminist Yürüyüş katılımcıları meşhur Dam Meydanı'nda toplandı. 

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 5

İTALYA

 

İtalya'da eylemlerin adresi Roma oldu.

Kadınlar pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 6

HIRVATİSTAN

Siyah elbiseler giymiş mankenler, Zagreb'in merkezinde “Sokakta Kadın Tacizine Karşı Ayağa Kalk” ve “Elbiseni Suçlama” girişimi kapsamında bir sokakta sahnelendi.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 7

HİNDİSTAN

 

Hindistan'ın Mumbai kentinde kadınlar yerel bir trende yoga yaptı.

Ahmedabad kentindeki gösteride ise Gujarati dilinde “Tüm tecavüzcülere ibret verici cezalar verin” yazılı pankartla yürüyüş yapıldı.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 8

JAPONYA

 

Tokyo'da 8 Mart yürüyüşü için bir araya gelen kadınlar, Japonya'da ve tüm dünyada kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığa dikkat çekmek için pankartlar taşıdı.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 9

FİLİPİNLER

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen  protestoda kadınlar dans etti.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 10

KOSOVA

Priştine'de düzenlenen toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddete karşı miting sırasında göstericiler “Birbirimiz için yürüyoruz” yazılı pankart açtı.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 11

NİJERYA

Nijerya'nın Lagos kentindeki Mobolaji Johnson Stadyumunda düzenlenen kutlamalarda kadınlar şarkı söyleyip yürüyüş yaptı.

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