Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü
08/03/2025
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl da tüm ülkelerde eşitlik talebinin haykırıldığı eylemlerle kutlanıyor. Dünyanın dört bir yanında kadınlar şiddete ve eşitsizliğe karşı sokaklara döküldü. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar tüm ülkelerde hükümetlerin kadın politikaları protesto edildi. (Haber: Derya Doğan - NTV)
Bolivya'nın La Paz şehrinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir araya gelen binlerce kadın, pankartlarla yürüdü.
Polise yönelik protestolar eyleme damga vurdu.
İSPANYA
İspanya'nın başkenti Madrid'de kadınlar meydanlardaydı.
Eylemlerden dikkat çekici fotoğraflar paylaşıldı.
UKRAYNA
Başkent Kiev'de düzenlenen mitingde Rusya ile savaşta öldürülen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
HOLLANDA
Amsterdam'da Feminist Yürüyüş katılımcıları meşhur Dam Meydanı'nda toplandı.
İTALYA
İtalya'da eylemlerin adresi Roma oldu.
Kadınlar pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.
HIRVATİSTAN
Siyah elbiseler giymiş mankenler, Zagreb'in merkezinde “Sokakta Kadın Tacizine Karşı Ayağa Kalk” ve “Elbiseni Suçlama” girişimi kapsamında bir sokakta sahnelendi.
HİNDİSTAN
Hindistan'ın Mumbai kentinde kadınlar yerel bir trende yoga yaptı.
Ahmedabad kentindeki gösteride ise Gujarati dilinde “Tüm tecavüzcülere ibret verici cezalar verin” yazılı pankartla yürüyüş yapıldı.
JAPONYA
Tokyo'da 8 Mart yürüyüşü için bir araya gelen kadınlar, Japonya'da ve tüm dünyada kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığa dikkat çekmek için pankartlar taşıdı.
FİLİPİNLER
Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen protestoda kadınlar dans etti.
KOSOVA
Priştine'de düzenlenen toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddete karşı miting sırasında göstericiler “Birbirimiz için yürüyoruz” yazılı pankart açtı.
NİJERYA
Nijerya'nın Lagos kentindeki Mobolaji Johnson Stadyumunda düzenlenen kutlamalarda kadınlar şarkı söyleyip yürüyüş yaptı.