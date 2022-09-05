Dünyada bir ilk: İğnesiz korona aşısına onay çıktı

2019'un son aylarında hayatımıza giren koronavirüs (Covid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor. Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken virüs bir kez daha BA.4 ve BA.5 alt varyantları ile kendisini hatırlattı. Zira pandeminin başlamasından yaklaşık iki buçuk yıl sonra, şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant ile karşı karşıyayız.

BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanan Covid-19 aşısı için geri sayım sürerken Çin'den dikkat çeken bir haber geldi. Çin aşıya alternatif olabilecek, iğnesiz ve burundan nefes çekilerek kullanılan Covid-19 aşısına onay verdiğini duyurdu.

İLK ONAY VEREN ÜLKE ÇİN OLDU

Bloomberg'de yer alan habere göre, Çin bu karar ile bir Covid-19 aşısının iğnesiz (inhale) burundan alınan versiyonunu onaylayan ilk ülke oldu. Tianjin merkezli CanSino Biologics tarafından geliştirilen aşının iğne korkusu olanlar için bir alternatif sunacağı belirtiliyor. Uzmanlar iğnesiz aşının ev ortamında da rahatlıkla yapılabileceğinin altını çiziyor.

ONAY GELDİ HİSSELER ARTTI

Çin yönetiminin aldığı karar sonrasında CanSino Biologics’in Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri yaklaşık yüzde 15 değerlendi.

AŞININ FAYDASI KANITLANDI

Öte yandan salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı veriler ise aşı tartışmalarına son noktayı koymuştu. CDC yayınladığı son raporu ile aşının net faydasını bir kez daha gözler önüne serdi. CDC aşılanmamış kişilerin koronavirüsten ölme olasılığının 9 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Koronavirüs bugüne kadar dünya genelinde 610 milyondan fazla insana bulaştı ve 6.5 milyon kişinin hayatına mal oldu. Johnson & Johnson aşısı incelendiğinde her 100 bin kişide 0.23 ölüm görüldü. Bu oran aşısız yada takviye doz olmayanlarda 1.6 olarak saptandı. Bu araştırma ile aşı karşıtlarının aşıların ölümleri engellemede bir etkisi olmadığı iddiası çürütülmüş oldu.

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05/09/2022 11:38