Dünyada dikkat çeken transferler

Futbolda transfer hareketliliği yaşanıyor. İşte şu ana kadar dünyada dikkat çeken transferler...

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12/08/2023

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Dünyada dikkat çeken transferler

 

Futbolda transfer hareketliliği yaşanıyor. İşte şu ana kadar dünyada dikkat çeken transferler:

12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:18  |  Kaynak : TRT SPOR

101- Andrés İniesta - Vissel Kobe (Japonya) →) Emirates (BAE)

100- Wout Weghorst - Burnley (İngiltere) → Hoffenheim (Almanya)

99 - Gonçalo Ramos - Benfica (Portekiz) →PSG (Fransa)

98 - Natan - Bragantino (Brezilya) → Napoli (İtalya)

97- Matheus França - Flamengo (Brezilya) → Crystal Palace (İngiltere)

96 - Rasmus Hojlund - Atalanta (İtalya) → Manchester United (İngiltere)

95 - Josko Gvardiol - Leipzig (Almanya) → Manchester City (İngiltere)

94 - Robert Sanchez - Brighton → Chelsea (İngiltere)

93 - Daichi Kamada - Kulüpsüz → Lazio (İtalya)

92 - Yunus Musah - Valencia → Milan (İtalya)

Axel Disasi - Monaco → Chelsea

90- Cyle Larin - Real Valladolid → Mallorca (İspanya)

89- Lucas Moura - Tottenham (İngiltere) → Sao Paulo

88- Manuel Lanzini - West Ham United (İngiltere) → River Plate (Arjantin)

87 - Sadio Mane - Bayern Münih (Almanya) → All Nassr (Suudi Arabistan)

86 - Lesley Ugochukwu - Rennes (Fransa) → Chelsea (İngiltere)

85) Edinson Cavani - Valencia (İspanya) → Boca Juniors (Arjantin)

84) Fabinho - Liverpool İngiltere) → Al Ittihad (Suudi Arabistan)

83) James Rodriguez - Olimpiakos (Yunanistan) → Sao Paulo (Brezilya)

82) Riyad Mahrez - Manchester City (İngiltere) → Al-Ahli (Suudi Arabistan)

81) Jordan Henderson - Liverpool (İngiltere) → El İttifaq (Suudi Arabistan)

80) Malcolm - Zenit (Rusya) → Al Hilal (Suudi Arabistan)

79) Muhammed Elyounoussi - Southampton (İngiltere) → Kopenhag (Danimarka)

78) Isco Alcorcon - Sevilla → Real Betis (İspanya)

77) Igor Julio - Fiorentina (İtalya) → Brighton (İngiltere)

76) Alexander Sörloth - Real Sociedad / Leipzig → Villarreal (İspanya)

75- Anthony Elanga - Manchester United → Nottingham Forest

74 -Marc Bartha - Trabzonspor → Real Betis ( İspanya)

73- Marcel Sabitzer - Bayern Münih → Borussia Dortmund (Almanya)

72- Harvey Barnes - Leicester City → Newcastle United (İngiltere)

71 - Arnaut Danjuma - Villarreal (İspanya) → Everton (İngiltere)

70 - Moussa Diaby - Leverkusen (Almanya) → Aston Villa (İngiltere)

69- Samuel Umtiti - Barcelona (İspanya) → Lille (Fransa)

68- Aubameyang - Chelsea (İngiltere) → Marsilya (Fransa)

67 - Nathan Redmond - Beşiktaş → Burnley ( İngiltere)

66- Andre Onana - Inter (İtalya) → Manchester United (İngiltere)

65- Juan Cuadrado - Juventus → Inter

64- Oriol Romeu - Girona → Barcelona

63- Seko Fofana- - Lens (Fransa) → Al Nassr (Suudi Arabisan)

62- Kim Min Jae - Napoli (İtalya) → Bayern Münih (Almanya)

61 - El Chadaille Bitshiabu - Paris Saint Germain (Fransa) → Leipzig (Almanya)

60) Mbwana Samatta - KRC Genk / Fenerbahçe → Paok (Yunanistan)

59- Lionel Messi - PSG (Fransa) → Inter Miami (ABD)

58- Declan Rice - West Ham → Arsenal (İngiltere)

57- Lois Openda - Lens (Fransa) → Leipzig (Almanya)

56 - Jurrien Timber - Ajax (Hollanda) → Arsenal (İngiltere)

55 - Christian Pulisic - Chelsea (İngiltere) → Milan (İtalya)

54 - Ashley Young - Kulüpsüz → Everton (İngiltere)

53 - Pau Torres - Villarreal (İspanya) → Aston Villa (İngiltere)

52- Sergej Milinkovic-Savic - Lazio (İtalya) → Al-Hilal (Suudi Arabistan)

51- Cher Ndour - Benfica (Portekiz) → PSG (Fransa)

50- Vitor Roque - Athletico Paranaense (Brezilya) → Barcelona (İspanya)

49- David Datro Fofana - Chelsea (İngiltere) → Union Berlin (Almanya)

48 - Manor Solomon - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) → Tottenham (İngiltere)

47- Kang-in Lee - Mallorca (İspanya) → PSG (Fransa)

46- Lucas Hernandez - Bayern Münih (Almanya) → PSG (Fransa)

45- Jota - Celtic (İskoçya) → Al-Ittihad (Suudi Arabistan)

44- Arda Güler - Fenerbahçe (Türkiye) → Real Madrid (İspanya)

43- Marco Asensio - Real Madrid → Paris Saint-Germain

42- Milan Skriniar - Inter → Paris Saint-Germain

41- Angel Di Maria - Juventus (İtalya) → Benfica (Portekiz)

40- Çağlar Söyüncü - Leicester City (İngiltere) → Atletico Madrid

39- Javier Galan - Celta Vigo → Atletico Madrid (İspanya)

38 - Fran Navarro - Gil Vicente → Porto (Portekiz)

37- Inigo Martinez - Athletic Bilbao → Barcelona (İspanya)

36- Mason Mount - Chelsea → Manchester United (İngiltere)

35- Roberto Firmino - Liverpool (İngiltere) → Al Ahli (Suudi Arabistan)

34- Nathan Collins (Stoper) - Wolverhampton Wanderers → Brentford (İngiltere)

33- Marcelo Brozovic - Inter (İtalya) → Al-Nassr (Suudi Arabistan)

32- Sandro Tonali - Milan → Newcastle United

31- Edouard Mendy - Chelsea (İngiltere) → Al-Ahli (Suudi Arabistan)

30- Evan Ndicka - Eintracht Frankfurt (Almanya) → Roma İtalya

29- Dominik Szoboszlai - Leipzig (Almanya) → Liverpool (İngiltere)

28 - Marcus Thuram - Borussia Mönchengladbach (Almanya) → Inter (İtalya)

27 - Geoffrey Kondogbia - Atletico Madrid (İspanya) → Marsilya (Fransa)

26 - Ruben Loftus-Cheek - Chelsea (İngiltere) → Milan (İtalya)

25- James Maddison- Leicester City → Tottenham (İngiltere)

24- Kai Havertz - Chelsea → Arsenal (İngiltere)

23 - Andriy Yarmolenko- Al-Ain FC (BAE) → Dinamo Kiev (Ukrayna)

22 - Marco Sportiello - Atalanta → Milan (İtalya)

21 - Mateo Kovacic - Chelsea → Manchester City (İngiltere)

20- İlkay Gündoğan - Manchester City (İngiltere) → Barcelona (İspanya)

19- Kalidou Koulibaly - Chelsea (İngiltere) → Al-Hilal (Suudi Arabistan)

18 - Kante - Chelsea (İngiltere) → Al İttihat (Suudi Arabistan)

17 - Ruben Neves - Wolverhampton (İngiltere) → Al Hilal (Suudi Arabistan)

16- Raphael Guerreiro - Borussia Dortmund → Bayern Münih (Almanya)

15 - Christopher Nkunku - Leipzig (Almanya) → Chelsea (İngiltere)

14- Joselu (Forvet) - Espanyol → Real Madrid (İspanya)

13 - Mahmoud Dahoud - Dortmund (Almanya) → Brighton & Hove Albion (İngiltere)

12- Jude Bellingham - Dortmund (Almanya) → Real Madrid (İspanya)

11- Tolgay Arslan - Udinese (İtalya) → Melbourne City (Avustralya)

10- James Milner - Liverpool → Brighton (İngiltere)

9- Kevin Schade - Freiburg (Almanya) → Brentford (İngiltere)

8- Yankuba Minteh - Odense (Danimarka) → Newcastle United (İngiltere)

7- Youri Tielemans - Leicester City → Aston Villa (İngiltere)

6- Orkun Kökçü - Feyenoord (Hollanda) → Benfica (Portekiz)

5- Naby Keita - Liverpool (İngiltere) → Werder Bremen (Almanya)

4- Konrad Laimer - Leipzig → Bayern Münih (Almanya)

3- Cenk Özkacar - Lyon (Fransa) → Valencia (İspanya)

2- Alexis Mac Allister - Brighton → Liverpool (İngiltere)

1- Karim Benzema - Real Madrid (İspanya) → Al Ittıhad (Suudi Arabistan)

12/08/2023 16:25
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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