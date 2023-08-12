Dünyada dikkat çeken transferler
Futbolda transfer hareketliliği yaşanıyor. İşte şu ana kadar dünyada dikkat çeken transferler...
12/08/2023
Futbolda transfer hareketliliği yaşanıyor. İşte şu ana kadar dünyada dikkat çeken transferler:
12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:18 | Kaynak : TRT SPOR
101- Andrés İniesta - Vissel Kobe (Japonya) →) Emirates (BAE)
100- Wout Weghorst - Burnley (İngiltere) → Hoffenheim (Almanya)
99 - Gonçalo Ramos - Benfica (Portekiz) →PSG (Fransa)
98 - Natan - Bragantino (Brezilya) → Napoli (İtalya)
97- Matheus França - Flamengo (Brezilya) → Crystal Palace (İngiltere)
96 - Rasmus Hojlund - Atalanta (İtalya) → Manchester United (İngiltere)
95 - Josko Gvardiol - Leipzig (Almanya) → Manchester City (İngiltere)
94 - Robert Sanchez - Brighton → Chelsea (İngiltere)
93 - Daichi Kamada - Kulüpsüz → Lazio (İtalya)
92 - Yunus Musah - Valencia → Milan (İtalya)
Axel Disasi - Monaco → Chelsea
90- Cyle Larin - Real Valladolid → Mallorca (İspanya)
89- Lucas Moura - Tottenham (İngiltere) → Sao Paulo
88- Manuel Lanzini - West Ham United (İngiltere) → River Plate (Arjantin)
87 - Sadio Mane - Bayern Münih (Almanya) → All Nassr (Suudi Arabistan)
86 - Lesley Ugochukwu - Rennes (Fransa) → Chelsea (İngiltere)
85) Edinson Cavani - Valencia (İspanya) → Boca Juniors (Arjantin)
84) Fabinho - Liverpool İngiltere) → Al Ittihad (Suudi Arabistan)
83) James Rodriguez - Olimpiakos (Yunanistan) → Sao Paulo (Brezilya)
82) Riyad Mahrez - Manchester City (İngiltere) → Al-Ahli (Suudi Arabistan)
81) Jordan Henderson - Liverpool (İngiltere) → El İttifaq (Suudi Arabistan)
80) Malcolm - Zenit (Rusya) → Al Hilal (Suudi Arabistan)
79) Muhammed Elyounoussi - Southampton (İngiltere) → Kopenhag (Danimarka)
78) Isco Alcorcon - Sevilla → Real Betis (İspanya)
77) Igor Julio - Fiorentina (İtalya) → Brighton (İngiltere)
76) Alexander Sörloth - Real Sociedad / Leipzig → Villarreal (İspanya)
75- Anthony Elanga - Manchester United → Nottingham Forest
74 -Marc Bartha - Trabzonspor → Real Betis ( İspanya)
73- Marcel Sabitzer - Bayern Münih → Borussia Dortmund (Almanya)
72- Harvey Barnes - Leicester City → Newcastle United (İngiltere)
71 - Arnaut Danjuma - Villarreal (İspanya) → Everton (İngiltere)
70 - Moussa Diaby - Leverkusen (Almanya) → Aston Villa (İngiltere)
69- Samuel Umtiti - Barcelona (İspanya) → Lille (Fransa)
68- Aubameyang - Chelsea (İngiltere) → Marsilya (Fransa)
67 - Nathan Redmond - Beşiktaş → Burnley ( İngiltere)
66- Andre Onana - Inter (İtalya) → Manchester United (İngiltere)
65- Juan Cuadrado - Juventus → Inter
64- Oriol Romeu - Girona → Barcelona
63- Seko Fofana- - Lens (Fransa) → Al Nassr (Suudi Arabisan)
62- Kim Min Jae - Napoli (İtalya) → Bayern Münih (Almanya)
61 - El Chadaille Bitshiabu - Paris Saint Germain (Fransa) → Leipzig (Almanya)
60) Mbwana Samatta - KRC Genk / Fenerbahçe → Paok (Yunanistan)
59- Lionel Messi - PSG (Fransa) → Inter Miami (ABD)
58- Declan Rice - West Ham → Arsenal (İngiltere)
57- Lois Openda - Lens (Fransa) → Leipzig (Almanya)
56 - Jurrien Timber - Ajax (Hollanda) → Arsenal (İngiltere)
55 - Christian Pulisic - Chelsea (İngiltere) → Milan (İtalya)
54 - Ashley Young - Kulüpsüz → Everton (İngiltere)
53 - Pau Torres - Villarreal (İspanya) → Aston Villa (İngiltere)
52- Sergej Milinkovic-Savic - Lazio (İtalya) → Al-Hilal (Suudi Arabistan)
51- Cher Ndour - Benfica (Portekiz) → PSG (Fransa)
50- Vitor Roque - Athletico Paranaense (Brezilya) → Barcelona (İspanya)
49- David Datro Fofana - Chelsea (İngiltere) → Union Berlin (Almanya)
48 - Manor Solomon - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) → Tottenham (İngiltere)
47- Kang-in Lee - Mallorca (İspanya) → PSG (Fransa)
46- Lucas Hernandez - Bayern Münih (Almanya) → PSG (Fransa)
45- Jota - Celtic (İskoçya) → Al-Ittihad (Suudi Arabistan)
44- Arda Güler - Fenerbahçe (Türkiye) → Real Madrid (İspanya)
43- Marco Asensio - Real Madrid → Paris Saint-Germain
42- Milan Skriniar - Inter → Paris Saint-Germain
41- Angel Di Maria - Juventus (İtalya) → Benfica (Portekiz)
40- Çağlar Söyüncü - Leicester City (İngiltere) → Atletico Madrid
39- Javier Galan - Celta Vigo → Atletico Madrid (İspanya)
38 - Fran Navarro - Gil Vicente → Porto (Portekiz)
37- Inigo Martinez - Athletic Bilbao → Barcelona (İspanya)
36- Mason Mount - Chelsea → Manchester United (İngiltere)
35- Roberto Firmino - Liverpool (İngiltere) → Al Ahli (Suudi Arabistan)
34- Nathan Collins (Stoper) - Wolverhampton Wanderers → Brentford (İngiltere)
33- Marcelo Brozovic - Inter (İtalya) → Al-Nassr (Suudi Arabistan)
32- Sandro Tonali - Milan → Newcastle United
31- Edouard Mendy - Chelsea (İngiltere) → Al-Ahli (Suudi Arabistan)
30- Evan Ndicka - Eintracht Frankfurt (Almanya) → Roma İtalya
29- Dominik Szoboszlai - Leipzig (Almanya) → Liverpool (İngiltere)
28 - Marcus Thuram - Borussia Mönchengladbach (Almanya) → Inter (İtalya)
27 - Geoffrey Kondogbia - Atletico Madrid (İspanya) → Marsilya (Fransa)
26 - Ruben Loftus-Cheek - Chelsea (İngiltere) → Milan (İtalya)
25- James Maddison- Leicester City → Tottenham (İngiltere)
24- Kai Havertz - Chelsea → Arsenal (İngiltere)
23 - Andriy Yarmolenko- Al-Ain FC (BAE) → Dinamo Kiev (Ukrayna)
22 - Marco Sportiello - Atalanta → Milan (İtalya)
21 - Mateo Kovacic - Chelsea → Manchester City (İngiltere)
20- İlkay Gündoğan - Manchester City (İngiltere) → Barcelona (İspanya)
19- Kalidou Koulibaly - Chelsea (İngiltere) → Al-Hilal (Suudi Arabistan)
18 - Kante - Chelsea (İngiltere) → Al İttihat (Suudi Arabistan)
17 - Ruben Neves - Wolverhampton (İngiltere) → Al Hilal (Suudi Arabistan)
16- Raphael Guerreiro - Borussia Dortmund → Bayern Münih (Almanya)
15 - Christopher Nkunku - Leipzig (Almanya) → Chelsea (İngiltere)
14- Joselu (Forvet) - Espanyol → Real Madrid (İspanya)
13 - Mahmoud Dahoud - Dortmund (Almanya) → Brighton & Hove Albion (İngiltere)
12- Jude Bellingham - Dortmund (Almanya) → Real Madrid (İspanya)
11- Tolgay Arslan - Udinese (İtalya) → Melbourne City (Avustralya)
10- James Milner - Liverpool → Brighton (İngiltere)
9- Kevin Schade - Freiburg (Almanya) → Brentford (İngiltere)
8- Yankuba Minteh - Odense (Danimarka) → Newcastle United (İngiltere)
7- Youri Tielemans - Leicester City → Aston Villa (İngiltere)
6- Orkun Kökçü - Feyenoord (Hollanda) → Benfica (Portekiz)
5- Naby Keita - Liverpool (İngiltere) → Werder Bremen (Almanya)
4- Konrad Laimer - Leipzig → Bayern Münih (Almanya)
3- Cenk Özkacar - Lyon (Fransa) → Valencia (İspanya)
2- Alexis Mac Allister - Brighton → Liverpool (İngiltere)
1- Karim Benzema - Real Madrid (İspanya) → Al Ittıhad (Suudi Arabistan)