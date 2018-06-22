Dünyada En Fazla Doğal gaz Rezervi Rusya'da

AA muhabirinin, "BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünya üzerinde toplam 193,5 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor. Söz konusu rezervin piyasaya 52 yıldan fazla yeteceği öngörülüyor.

En fazla doğalgaz rezervi 79,1 trilyon metreküple Ortadoğu bölgesinde yer aldı. Ortadoğu'yu, 59,2 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 3 trilyon metreküple Avrupa oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 35 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Onu, 33,2 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle İran ve 24,9 trilyon metreküple Katar izledi.

DOĞALGAZ ÜRETİMİNDE LİDER ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğalgaz üreten ülke 734,5 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğalgazın yüzde 20'si ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi, 635,6 milyar metreküplükle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğalgaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen, üretimde 223,9 milyar metreküplükle üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl dünyada doğalgazda rezerv ve üretim bakımından ilk 10'a giren ülkeler ise şöyle:

En fazla gaz rezervine sahip ülkeler Doğalgaz miktarı (trilyon metreküp)

Rusya 35

İran 33,2

Katar 24,9

Türkmenistan 19,5

ABD 8,7

Suudi Arabistan 8

Venezuela 6,4

Birleşik Arap Emirlikleri 5,9

Çin 5,5

Irak 3,5



En fazla doğalgaz üreten ülkeler (2017) Üretim miktarı (milyar metreküp)

ABD 734,5

Rusya 635,6

İran 223,9

Kanada 176,4

Katar 175,7

Çin 149,2

Norveç 123,2

Avustralya 113,5

Suudi Arabistan 111,4

Cezayir 91,2