Dünyada Hindistan alarmı: Yardım için çağrı üstüne çağrı

Koronavirüs salgınında, ikinci dalganın derin kriz yarattığı Hindistan'da can kaybı 204 bini geçti. Uzmanlar salgında ölenlerin sayısının çok daha fazla olduğundan emin. Son 24 saatin verilerine göre ülke genelinde 345 bin 398 yeni vaka tespit edildi, 3 bin 130 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre açıklanan resmi rakamlarla naaşların yakıldığı krematoryumlarda tutulan kayıtlar arasında uçurum olduğu öne sürüldü. Ülkede "veri katliamı" yapıldığını savunan epidemiyologların modellemeleri de gerçek can kaybının açıklanandan 2 ila 5 kat daha fazla olduğuna işaret ediyor.

Uluslararası yardım kampanyaları başlatıldı

Euronews'in haberine göre, COVID-19 salgını nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkeye uluslararası yardım kampanyaları başlatıldı. Hindistan ile dostane ilişkileri bulunmayan Çin ve Pakistan, anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp komşu ülkeye yardım etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Hindistan'a 10 milyon dolar bağış yapacağını bildiren Kanada yönetimi, başta kişisel koruyucu ekipmanlarla solunum cihazı gibi öncelikli ihtiyaçların da temin edilebileceğini aktardı.

İngiltere'de yaşayan Hintler, ülkelerindeki mücadeleye destek amacıyla 140 bin dolar bağış topladı. İngiliz hükümeti, dakikada 500 litre oksijen üreten konteyner büyüklüğünde 3 ünite yollayacağını duyurdu. Londra hükümeti, Yeni Delhi'nin talebini karşılayarak ülkeye 200 solunum cihazı ve 95 oksijen konsantratörü göndermişti, buna ek olarak 400 konsantratörün daha yollanacağı belirtildi.

Kabinden James Cleverly'e, İngiliz halkın büyük çoğunluğu aşılandığından, İngiltere'nin aşı stoğunu Hindistan ile paylaşıp paylaşamayacağı sorusu yöneltildi. Cleverly, hükümetin COVAX aşı paylaşım programının en büyük bağışçısı olduğunu ve Hindistan'ın önceliğinin oksijen sıkıntısını gidermek olduğunu söylemekle yetindi.

ABD Başkanı Joe Biden da "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz." diyerek yardım elini uzattı. Salgının gidişatını yakından izlediklerini ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü anlatan Biden, ellerinden geldiği ölçüde bu ülkeye salgınla mücadele için destek olacaklarını belirtti.



Biden, "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz, buna Remdesivir ve hastalıkla mücadelede kullanılan diğer ilaçlar dahil. Ayrıca aşı yapımında kullanılacak makinelerin parçalarını da göndereceğiz." değerlendirmesini yaptı. Hindistan'a aşı da göndereceklerini belirten Biden, isim vermeden AstraZeneca aşısıyla ilgili gerekli süreci beklediklerini ve buna göre bu ülkeye önemli miktarda aşı göndermek istediklerini sözlerine ekledi.

Google CEO'su Sundar Pichai da şirketin Hindistan'a 18 milyon dolar destek olacağını duyurmuştu.

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29/04/2021 09:16