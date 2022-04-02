Dünyada iki yılın ardından ilk teravih heyecanı yaşandı

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, iki yılın ardından ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Dünyanın birçok yerinde ramazan ayında kılınan ve koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır ertelenen teravih namazlarının çoşkusu yaşandı.

Yurt dışındaki müslümanlar ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Azerbaycan'da ve Irak'ta iki yılın ardından ilk teravih namazını kılmak için omuz omuza saf tutuldu.

Almanya'da da ilk teravih için Müslümanlar camilerdeydi. Başkent Berlin'deki Şehitlik Camisi'ne gelenler, teravih namazı kılıp dualar etti.

Köln'de ise Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı.

Avustralya'da yaşayan 600 binden fazla Müslüman da ülke genelindeki cami, mescit ve geçici mekanlarda ilk teravih namazını kıldı.

Balkanlar'da da teravih için saf tutuldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Müslümanlar ilk teravihte Ethem Bey Camisi'ndeydi. Kosova'da ise teravih Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde eda edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da da vatadaşlar camilerde saf tuttu.

Hırvatistan’daki Zagreb Camisi'nde ise teravih namazını Müftü Aziz Hasanovic kıldırdı.

Sırbistan'daki müslümanlar ise ilk teravih namazı için Novi Pazar'da buluştu.

Ukrayna ramazana savaşın gölgesinde girdi

Ukrayna'da ise yaklaşık 1 milyon Müslüman ramazana savaşın gölgesinde girdi.

Ukrayna genelinde ilan edilen savaş durumu nedeniyle ülkedeki camilerde ilk teravih namazı kılınamadı.

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02/04/2022 10:34