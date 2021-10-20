Dünyada ilk! Domuzdan insana böbrek nakli gerçekleştirildi

Tıp dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler dünyada ilk kez gerçekleşen bir organ nakline ışık tuttu. ABD'li cerrahlar ilk kez domuzdan insana böbrek naklini gerçekleştirdiler. Üstelik de bunu hastanın bağışıklık sisteminin reddetmesine yol açmadan yaptılar.

ABD'li cerrahlar tarihte bir ilki gerçekleştirerek bir domuzun böbreğini bir insana nakletmeyi başardı. Üstelik bunu kişinin bağışıklık sisteminin nakli reddetmesine engel olmayı başararak yaptılar.

Bu çok önemli operasyon organ nakillerinde hayvan organları kullanabilmesi yolunda atılmış hayati bir adım olarak görülüyor.

Ameliyat ABD'nin New York şehrindeki NYU Langone Health hastanesinde, genetik olarak değiştirilmiş bir domuz kullanılarak yapıldı.

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20/10/2021 17:48