Dünyada ilk: Maymun çiçeği, Covid-19 ve HIV testleri aynı anda pozitif çıktı

İtalya'da, 36 yaşındaki bir erkek hastaya uygulanan Covid-19, maymun çiçeği ve HIV testleri aynı gün pozitif çıktı. Vakanın dünyada bilinen ilk vaka olduğu belirtildi.

Journal of Infection Control dergisinde yayınlanan bilimsel makalede, İtalya'da yaşayan 36 yaşındaki bir erkek hastanın İspanya'da geçirdiği 5 günün ardından ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk ve lenf nodu büyümesi gibi belirtiler gösterdiği kaydedildi.

Haziran ayında gerçekleştirdiği İspanya ziyareti sırasında erkeklerle korunmasız ilişki yaşadığı belirtilen hastanın İtalya'ya dönüşünden 9 gün sonra gösterdiği belirtiler nedeniyle yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı.

İlerleyen süreçte yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde cilt dökülmesi gözlenen hastaya 6 Temmuz’da yapılan testler, maymun çiçeği, koronavirüs ve HIV virüslerinin üçünün de bulunduğunu gösterdi.

Sputnik'te yer alan habere göre; ralık 2021'de Koronavirüse karşı iki doz Pfizer aşısı yaptırdığını belirten hastada Covid-19'un Omicron BA varyantı taşıdığı belirtildi.

Catania ve Palermo Üniversitelerindeki bilim insanları; 36 yaşındaki hastada rastlanan durumun, şimdiye kadar maymun çiçeği, Covid-19 ve HIV virüsünün aynı anda bulunduğu 'bilinen' tek vaka olduğunu vurguladı.

Vaka bulgularını göz önünde bulunduran bilim adamları, grip benzeri semptomlar gösteren ve yakın zamanda maymun çiçeği salgın bölgelerine seyahat öyküsü olan hastaların cilt lezyonları/döküntüleri olmasa bile hem koronavirüs hem de maymun çiçeği için test yaptırmalarını önerdi.

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25/08/2022 16:33