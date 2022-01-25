Dünyada koronavirüs son durum

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 354 milyonu, can kaybı 5 milyon 620 bini geçti. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü, COVID-19 acil durumunun bu yıl bitmesini umduğunu söyledi. Fransa'da aşı kartı uygulaması başlarken, Belçika'dan 4. doz açıklaması geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da salgının son durumunu değerlendirdi... "Omicron, Avrupa'daki vakaların yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor" dedi. Salgının henüz bitmediğine işaret etti.

Kluge, "Acil durum evresini bu yıl sonlandırabileceğimizi umuyorum fakat bu konuda rahatlamak için çok erken" ifadesini kullandı.

Fransa'da aşı kartı uygulaması

Fransa'da aşı kartı uygulaması başladı. Buna göre 16 yaş üstü kişiler için restoran ve eğlence mekanlarına giriş, toplu taşıma araçlarının kullanımı, halka açık etkinliklere katılım için aşı kartı zorunlu hale geldi.

Koronavirüse yakalanmış kişiler ise 6 ay boyunca aşı kartı uygulamasından muaf olacak.

Belçika'dan 4. doz açıklaması

Belçika'da da aşı konusunda yeni bir karar alındı. Zayıf bağışıklık sistemine sahip olmaları nedeniyle yüksek risk taşıyan kişilerin 4. doz koronavirüs aşısı yaptırabileceği açıklandı.

Japonya'da 6. dalga yaşanıyor

Japonya, Omicron varyantının da etkisiyle salgında 6. dalgayı yaşıyor. Ülkede son bir haftada tespit edilen vaka sayısı önceki haftaya göre yaklaşık 2 buçuk kat arttı.

Ülkede salgın nedeniyle uygulanan yarı olağanüstü halin kapsamının bir kez daha genişletilmesi gündemde. Geçen hafta 16 eyalete çıkarılan uygulamaya 17 eyaletin daha eklenmesi planlanıyor.

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25/01/2022 11:58