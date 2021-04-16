Dünyada koronavirüs vaka sayısı 140 milyona yaklaştı

Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyona dayandı. Virüse yakalananların sayısı ise 139 milyon 670 bini geçti. Hindistan ve Taylan'da günlük koronavirüs vaka sayısında rekor kırıldı.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan da günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1185 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, salgından ölenlerin sayısı 174 bin 308'e yükseldi.

Son 24 saatte 217 bin 353 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 14 milyon 291 bin 917'ye çıktı. Bu, "ülkede 30 Ocak 2020'de ilk COVID-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçti.

Ülkede hastane doluluk oranları da alarm veriyor. Artan vakalar nedeniyle ülkenin en büyük iki kenti Yeni Delhi ve Mumbai'de karantina tedbirleri ilan edildi.

Tayland'da da günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Fransa’da ölü sayısı 100 bini geçti

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı. Ülkedeki yoğun bakım hasta sayısındaki artış sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede durumun ciddi olduğu uyarısında bulundu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte artan vakaların sağlık sistemini zorlaması sonrası ülkedeki otellerin izolasyon merkezleri olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Tokyo olimpiyatları iptal olabilir

2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın salgının kötüleşmesi durumunda iptal edilmesinin seçenekler arasında olduğu belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi koronavirüs aşılarının ikinci dozunun kıtaya ne zaman ulaşacağının belirsiz olduğunu söyledi.

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16/04/2021 09:21