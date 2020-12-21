Dünyada Mutasyon Alarmı

Geçtiğimiz gün İngiltere’nin koronavirüsün mutasyona uğradığını ve daha çok yayılacağını açıklamasından Suudi Arabistan’dan açıklama geldi. Açıklamada, krallığın istisnai durumlar dışında tüm uluslararası uçuşları bir hafta süreyle geçici olarak askıya aldığını ve bu sürenin bir hafta daha uzatılabileceği belirtildi. Bununla birlikte Suudi Arabistan’ın, kara ve deniz yollarını bir hafta süreliğine askıya aldığı belirtildi.

Dünyayı saran koronavirüs dalgasının İngiltere’de mutasyona uğradığı haberlerinden sonra Suudi Arabistan’dan açıklama geldi. Resmi Suudi Basın Ajansı’nın açıklamasına göre, krallığın istisnai durumlar dışında tüm uluslararası uçuşları bir hafta süreyle geçici olarak askıya aldığı ve bu sürenin bir hafta daha uzatılabileceği belirtildi.

KARA VE DENİZ YOLLARI DA KAPATILDI



İngiltere’de hızla yayılan koronavirüs dalgasının ortaya çıkmasının ardından Riyad yönetimi önleyici tedbirler aldığını açıkladı.

Suudi remi ajansı haberi, “İstisnai durumlar dışında tüm uluslararası uçuşlar bir hafta süreyle geçici olarak askıya alındı ve bu süre bir hafta daha uzatılabilir" sözleriyle kararı açıklarken ajansın İçişleri Bakanlığı’nı atfederek yaptığı haberde, "Kara yolları ve deniz limanları üzerinden krallığa giriş de bir hafta süreyle askıya alındı ve bu karar da bir hafta daha uzatılabilir” ifadelerine yer verildi.



YÜZDE 70 DAHA BULAŞICI



İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıklamıştı.



Mutasyona uğrayan virüsün, İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İngiltere'den ve bu ülkelerden uçuşları durdurmuştu.

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21/12/2020 11:04