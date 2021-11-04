Dünyada nadir görülen virüsten hayatını kaybeden 3’ncü çocuk oldu

Güney Kıbrıs’ta 2 yaşındaki bir erkek çocuğu dünyada nadir görülen bir virüsten ötürü hayatını kaybetti

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04/11/2021

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Dünyada nadir görülen virüsten hayatını kaybeden 3’ncü çocuk oldu

Güney Kıbrıs’ta hastanede tedavi gören 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun, dünyada nadir görülen bir virüsün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden dün sabah hayatını kaybettiği bildirildi.

Çocuğun geçen cumartesi günü ateşinin çıkmasının ardından Makarios Hastanesi’ne yatırıldığını ve durumunun gittikçe kötüleştiğini yazan Haravgi gazetesi, çocukta dünyada oldukça nadir görülen ve 3 yaş altı çocuklarda rastlanan “HHV 6” isimli bir virüsün neden olduğu komplikasyonlar ortaya çıktığını ve “viral ensefalit” yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rum tarafında hayatını kaybeden çocuğun, bu virüse bağlı olarak dünyada hayatını kaybeden 3’üncü çocuk olduğunu vurgulayan gazete, çocuğun bu virüsten dolayı hayatını kaybettiğini İsrail’den bir doktorun da doğruladığını ekledi.

04/11/2021 14:15
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TAGS: HHV 6, virüs, çocuk, ölüm, Güney Kıbrıs
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