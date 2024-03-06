Dünyada sadece 100 kişide var... Gören bir daha bakıyor

Britanyalı üç yaşındaki Layla Davis, düz bir şekilde taranamayan kıvırcık sarı saçlarıyla basının dikkatini çekti.

Küçük Davis'e taranamayan saç sendromu (UHS) teşhisi konuldu. Yani kendisinin, şekil almayan, kuru, kıvırcık saçları var.

UHS çocuklukta, genellikle bebeklik ile üç yaş arasında gelişen, ancak on iki yaş gibi geç bir zamanda da ortaya çıkabiliyor. UHS görülen çocukların saçları genellikle açık renkli olmakla beraber dünyada da yalnızca 100 civarında vaka bulunuyor.

30 yaşındaki anne Charlotte Davis, Layla'nın saçlarının uzadığını ancak geçen yıl pek değişmediğini söyledi:

"Sınıfta başka bir Layla olduğu için arkadaşları ona saçlarından dolayı Fluffy (kabarık saç) diyorlar. Diğer çocuklar bu konuda asla olumsuz konuşmuyor. Çok mutlu bir kız; utangaç değil ve herkesle konuşuyor. İlk defa saçını geçen yıl şubat ayında kestirdi ama hala vahşi. Artık örebiliriz ama çok sık yapmıyoruz çünkü sert çekmek istemiyoruz ve çok kırılganlar."

UHS genellikle ergenlik döneminde geçebiliyor, ancak anne Davis "Umarım saçları değişmez ve biraz uzar da bir gün at kuyruğu yapabiliriz. Bir anne olarak çocuklarınızı her türlü duruma hazırlamak sizin göreviniz. Umarım o da bunun benim gibi havalı olduğunu düşünür" diyerek küçük kızının saçlarıyla ve görüntüsüyle barışık bir şekilde yaşamaya devam etmesini bekliyor.