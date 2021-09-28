Dünyada salgında son yaşananlar

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı sayısı 233 milyonu geçti. ABD Başkanı Joe Biden kameraların karşısında 3'üncü doz aşısını oldu. Japonya ise aşılanmış yolculara karantina koşullarını hafifletme kararı aldı.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı sayısı 233 milyonu aşarken, 4 milyon 767 binden fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konuk olacağı televizyon programında iki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıkınca, apar topar canlı yayını terk ettiler.

Yayını sürdürmekse diğer sunucuya kaldı.

Biden 3'üncü dozunu oldu

ABD'de Pfizer/BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozu onaylandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da kameraların karşısında “destek dozu” olarak nitelendirilen 3'üncü dozu yaptırdı.

Biden diğer aşılar için de destek dozuna yakında onay gelebileceğini kaydetti.

Price pozitif, Blinken negatif

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve 10 gün karantinada kalacağını duyurdu. Daha önce aşı olmuş olan Price, geçen hafta New York'ta dışişleri bakanı Blinken ile BM Genel kurulu kapsamında çeşitli görüşmelere katılmıştı.

Bakan, Blinken'ın testinin ise negatif çıktığı duyuruldu.

3'üncü doz için yapılan başvuru değerlendiriliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna aşısının 3'üncü dozunun uygulanması için yapılan başvuruyu incelemeye başladı.

Aşının hatırlatma dozunun ikinci dozdan en az 6 ay sonra uygulanması öngörülüyor.

Japonya'da karantina koşulları hafifletiliyor

Japonya'nın, yeni tip koronavirüse karşı aşılanmış yolcuların 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifleteceği duyuruldu. Buna göre, 3 gün boyunca hükümetin belirlediği tesislerde karantinaya şartı kalkıyor. Ancak yolcuların 11 gün boyunca evlerinde zorunlu karantinası sürüyor.

İzolasyon dönemi 14 güne tamamlanıyor.

Ülkede hafif semptom gösteren koronavirüs hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı.

Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki uzman heyetin tavsiyesi ardından bu kararı aldı.

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28/09/2021 10:20