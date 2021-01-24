Dünyada vakalar 99 milyonu aştı

Dünya genelinde bugüne kadar Covid-19 virüsü bulaşanların sayısı 99 milyon 436 bin 247’ye ulaştı.

Virüs nedeniyle 2 milyon 132 bin 392 kişi yaşamını yitirirken, 71 milyon 279 bin 596 kişi iyileşti. Salgından en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri’nde vaka sayısı 25 milyon 579 bine yaklaşırken, can kayıpları 427 bin 690’e yükseldi. Can kayıpları konusunda ikinci sırada ise Brezilya var. Bu ülkede 216 bin 475 kişi yaşamını yitirdi.

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24/01/2021 18:45