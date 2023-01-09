Dünyada 'XBB.1.5' alarmı: Belirtileri neler?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ ) 'en bulaşıcı' Covid varyantı olarak açıkladığı XBB.1.5 için henüz yeterli araştırma bulunmuyor. Ancak uzmanlar şu ana kadar gözlemlenen vakalar kapsamında XBB.1.5'in 5 ana semptomunu açıkladı.

2019'un son aylarında hayatımıza giren koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor. Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya XBB.1.5 haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda. Kraken' olarak da bilinen XBB.1.5 varyantı şimdiye kadar 29 ülkede görüldü.

ABD'deki Covid vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor. Son haftalarda ABD genelinde Covid nedeniyle hastaneye başvurular artıyor.

ABD'deki Covid vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor. Son haftalarda ABD genelinde Covid nedeniyle hastaneye başvurular artıyor.

Kas ağrısı, şiddetli öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burunda tıkanıklık.

Aynı gazeteye konuşan New Jersey, New Brunswick'teki Saint Peter's Üniversite Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık şefi Dr. Henry Redel yeni varyant ile eskiden görülen bazı semptomlar ile artık daha az karşılaştıklarını belirtti. Daha az yaygın semptomlar arasında tat ve koku kaybı ve nefes darlığı bulunuyor. Öte yandan yeni varyanta yönelik henüz yeterli araştırma bulunmuyor.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü, XBB.1.5'in şimdiye kadarki 'en bulaşıcı' Covid varyantı olduğu konusunda uyardı. DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Maria Van Kerkhove Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi; 'Özellikle Avrupa'daki bazı ülkeler ve ABD'deki büyüme avantajından endişe duyuyoruz.

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09/01/2023 08:32