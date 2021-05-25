Dünyada yapılan toplam aşı sayısı 1,7 milyarı geçti

Yeni tip koronavirüse karşı dünya genelinde bugüne kadar 1,7 milyar dozun üzerinde aşı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 527 milyon 250 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 286 milyon 890 bin ile ABD, 198 milyon 538 bin ile Hindistan, 60 milyon 970 bin ile İngiltere, 58 milyon 540 bin ile Brezilya, 45 milyon 400 bin ile Almanya, 32 milyon 800 bin ile Fransa, 31 milyon 370 bin ile İtalya, 28 milyon 172 bin ile Türkiye, 26 milyon 800 bin ile Rusya, 26 milyon 480 bin ile Meksika, 24 milyon 830 bin ile Endonezya, 24 milyon 530 bin ile İspanya ve 21 milyon 280 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek uygulanan aşı dozu 1 milyar 700 milyonu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

Bu ülkeyi 123,95 ile San Marino, 123,01 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 122,05 ile İsrail, 107,46 ile Malta, 94,13 ile Bahreyn, 90,62 ile Şili, 89,81 ile İngiltere, 85,83 ile Maldivler, 85,78 ile ABD, 83,84 ile Macaristan, 81,26 ile Moğolistan, 80,85 ile Katar, 74,56 ile Uruguay ve 73,04 ile Monako takip etti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 172 bin 197 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 33,37 oldu. 16 milyon 122 bin 130 kişiye ilk doz, 12 milyon 50 bin 67 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 168 milyonu aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 488 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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25/05/2021 17:58