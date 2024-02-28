Dünyada yaşam için en ideal sıcaklık derecesi belirlendi

Yeni araştırmalar hem havada hem de suda yaşayan hayvanların, bitkilerin ve mikropların geliştikleri sıcaklığın 20 derecede kesiştiğini doğruladı.



Bilim insanları bu sıcaklığın biyolojik çeşitlilik açısından “çok önemli” göründüğünü söylüyor.



Bilim insanları, "20 derecenin üzerindeki sıcaklıkların hayvanlar, bitkiler ve prokaryotlar da dahil olmak üzere yaşamın tüm alanları için giderek optimalin altına düştüğüne dair kanıtlar buluyoruz" açıklamasında bulundu.



Hücrelerdeki suyun moleküler özelliklerinden dolayı 20 derecelik sıcaklık biyolojik süreçlerin verimliliği açısından çok önemli.

FOSİLLER DE YOK OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA



Araştırmacılar, 20 derecenin üzerindeki sıcaklıkların, deniz türlerinde düşük oksijen seviyelerine karşı toleransın azalması gibi çok sayıda önemli değişikliğe yol açabileceği anlamına geldiğini açıklıyor.



Isınan bir dünyada, konforlu sıcaklıklara ulaşamayan canlılar uyum sağlamakta daha fazla zorluk yaşayabilir.



Bilim insanları, sıcaklıkların uzun süre bu eşiğin üzerinde kalması durumunda fosil kayıtlarında da benzer yok oluşlar bekliyor.



Bulgular, halihazırda 20 derecenin üzerinde azalan biyolojik çeşitliliğin küresel ısınmayla daha da kötüleşeceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor.



Araştırmacılar bu durumun birçok yerde daha az yaşam formunun bulunduğu ekosistemlerin "basitleşmesine" yol açacağı konusunda uyarıyor.



Ayrıca mevcut türler arasında daha fazla rekabet olacağı ve bunun da yaşam alanlarını daha da kısıtlayabileceği belirtiliyor.