Dünyada yeni yıl coşkusu: 2025'e böyle ''merhaba'' dediler

Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2025'e ‘merhaba’ dedi. Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı.



SİDNEY'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yeni Zelanda'dan iki saat sonra da Avustralya yeni yıl heyecanı yaşadı.



Sidney Limanı renkli görüntülere sahne oldu.

Sidney'deki yeni yıl kutlamaları sırasında saat 9'da havai fişekler patladı.

Avustralya'nın en popüler kentinde gökyüzünde ışıl ışıl bir görüntü oluştu.

Avustralya'nın ardından ise Japonya ve Güney Kore aynı saat diliminde yeni yılı karşıladı.

Endonezya'da da yeni yıl kutlamalarında renkli anlar yaşandı.

Cakarta'da toplanan kalabalıklar 2025'e umutlu girdi.

Tayvan, Hong Kong, Malezya ve Çin ise Türkiye saatiyle 19'da yeni yıla merhaba dedi.



Hong Kong ve Tayvan'daki havai fişek şovu gecenin karanlığını aydınlattı.

BANGKOK'TA HAVAİ FİŞEK ŞOVU

Saatler 20'yi gösterdiğinde ise Tayland'ın başkenti Bankgok 2025 yılına "merhaba"dedi.



Bangkok'ta da muhteşem bir havayi fişek gösterisi vardı.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'da, yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi, Kuala Lumpur Kulesi ve Petronas İkiz Kuleleri ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

ŞAM'DA YILBAŞI

Suriye'deyse bu yıl başkent Şam'da havai fişek gösterileri düzenlendi.

Esad rejiminin devrilmesinina ardından halk, 2025 yılını coşkuyla karşıladı.

Aynı saat diliminde 2025'e merhaba diyen bir başka ülke de Katar.

Başkent Doha'da halk yeni yılı coşkuyla karşıladı.

BURJ KHALİFA'DA GÖZ KAMAŞTIRAN GÖSTERİ

Aynı saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri de 2025'e girdi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde görkemli bir yeni yıl kutlaması yapıldı.

Binlerce kişi, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’nın bulunduğu bölgede toplanarak, havai fişek gösterisi ile yeni yıla 'merhaba' dedi.

New York ve Washington'da yaşayanlar da Türkiye saatiyle sabah 8'de renkli gösterilerle yeni yılı kutlayacak.

Fransa'nın kuzeyindeki Cabourg sahilinde insanlar geleneksel yılın son yüzüşüne katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni yıl kutlamaları şehrin sembollerinden Şanzelize Caddesi’nde ve Eyfel Kulesi ile kısa süre önce restorasyonu tamamlanan Notre Dame Katedrali çevresinde yapıldı.

Parisliler ve turistler, beş yıl önce yangında hasar gören ve yeniden ziyarete açılan Notre Dame Katedrali'ndeki kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.