Dünyada yılda 2,1 milyar tondan fazla katı atık oluşuyor

Başı teneke içecek kutusuna sıkışan karayılan, Taşkent Doğa Parkı’nın uzman ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşkent Doğa Parkı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Çoğu atık, doğada ve okyanuslarda çözünmektedir ve bu sentetik bileşenler, doğa ile etkileşime girerek feci sonuçlara yol açmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

Ambalajlar, plastikler, elektronik cihazlar, teneke kutular… Bu atıkların sadece %16'sı (323 milyon ton) geri dönüştürülebiliyor.

Peki geri kalanına ne oluyor?

Çoğu atık, doğada ve okyanuslarda çözünmektedir ve bu sentetik bileşenler, doğa ile etkileşime girerek feci sonuçlara yol açmaktadır.

Bu karayılanın başı teneke içecek kutusunun içine sıkışmış haldeydi.

Adil Meraklı bu zavallı yılanı fark etti ve 1190 Yaban Hayat Destek Hattımızı aradı.

Yaban Hayat Hastanesi’ne ulaştıktan sonra uzman ekip tarafından metal kutu, yılana zarar vermeyecek şekilde dikkatlice çıkarılıp tedavisine başlandı.

Ekibi şaşırtan bir şekilde metal kutunun içinde küçük bir kertenkele de bulundu. Muhtemelen yılanın avıydı ve çoktan ölmüştü.

Tedavi bittikten sonra iyileşme ihtimali çok yüksek. Bulunmasaydı, doğada günler sonra savunmasız, aç ve acı çekerek yavaş yavaş ölecekti.

Bu durumu değiştirmek ve yardımcı olmak bizim görevimiz! Çöpleri doğaya atmamak, geri dönüştürmek veya doğadan çöp toplamak pek çok hayat kurtarabilecek eylemlerden bazılarıdır.

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14/12/2022 17:08