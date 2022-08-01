Dünya'daki buzullar beklenenden daha hızlı eriyor

Dünya, küresel ısınmanın etkisiyle her geçen gün ısınıyor ve üzerindeki buzulları kaybediyor.

Gözlem için Antarktika'ya kadar gidilmesine gerek kalmaksızın bu durum, deniz seviyelerinin yükselmesine, sınırların değişmesine ve kaya çığlarına neden oluyor.

Avrupa'da da geçtiğimiz haftalarda kaydedilen aşırı sıcaklıklar, Alp buzullarındaki erimenin daha önce görülmemiş seviyelere çıkmasına yol açtı.

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01/08/2022 08:59