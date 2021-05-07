Dünyadaki metan gazı azaltılırsa, yılda 260 bin ölüm ve 25 milyon ton mahsul kaybı önlenebilir

Yayımlanan raporda, metan gazı salımının 10 yıl içinde yüzde 45 azaltılmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik derecede önemli olacağı kaydedildi

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07/05/2021

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Dünyadaki metan gazı azaltılırsa, yılda 260 bin ölüm ve 25 milyon ton mahsul kaybı önlenebilir

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) insan kaynaklı metan gazı emisyonunun 10 yıl içinde yarı yarıya azaltılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli olduğunu kaydetti.

UNEP ve İklim ve Temiz Hava Koalisyonu (CCAC) tarafından yayımlanan yeni raporda, hava kirliliğine neden olan metan gazını azaltmanın küresel ısınmayı yavaşlatmada en güçlü yol olduğuna dikkat çekildi.

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Son derece güçlü bir sera gazı olan metanın sanayi öncesi dönemden bu yana küresel ısınmaya yüzde 30 katkısı olduğu vurgulanan raporda, metan gazı salımının 10 yıl içinde yüzde 45 azaltılmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik derecede önemli olacağı ve 2045 yılına kadar yaklaşık 0,3 santigrat derecelik küresel sıcaklık artışını önleyeceği vurgulandı.

Rapora göre metan gazının azaltılması, yılda yaklaşık 260 bin erken ölüm, 775 bin astıma bağlı hastane başvurusunun yanı sıra 25 milyon ton mahsul kaybını da önleyebilir.

İnsan kaynaklı metan gazı emisyonu, çoğu petrol ve gaz işleme gibi fosil yakıtlar, çöp ve atıklar ile hayvancılıktan kaynaklıyor. Metan, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

 

Independent Türkçe, AA

07/05/2021 13:31
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TAGS: metan gazı, haber, yaşam
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