Dünyadaki palmiye ağaçlarının yarısından fazlası tehlikede: Milyonlarca kişi yoksulluğa itilebilir

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma dünyadaki palmiye ağaçlarının yarısından fazlasının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, binlerce palmiye ağacı türünün karşı karşıya olduğu riski belirlemek için yapay zekadan yararlandı. Veriler, hangi türlerin ve kaç tane ağacın tehdit altında olduğunu, daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde gösterdi.

Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri’nden Dr. Sidonie Bellot, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tehlikede olduğunu bildiğimiz binlerce fazla palmiye ağacını ve biyolojik çeşitliliği korumak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Araştırmacıların bildirdiğine göre palmiyeler için en büyük tehlikeyi iklim değişikliği ve insan faaliyetleri oluştuyor.

ENDÜSTRİNİN HAM MADDESİNİ OLUŞTURUYOR

Bellot, ayrıca palmiye ağaçlarının bulunduğu bölgelerde yaşayan insanların yardımı olmadan daha fazla veri toplanmasının ve koruma çalışmalarının yapılmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

Bununla birlikte, hindistan cevizi, hurma gibi meyveler veren palmiye ağacının tropikal bölgelerde büyük bir ekonomik önemi bulunuyor. Palmiye ağaçlarının ürünleri, gıda, kozmetik, ilaç, mobilya ve birçok endüstride temel bir madde olarak kullanılyor.

Bilim insanları bu nedenle milyonlarca insan için önemli bir geçim kaynağı olan palmiye ağaçlarının içinde bulunduğu tehlikeden endişeli olduklarını belirterek, durumun dünyada önemli bir yoksulluğa yol açabileceğini vurguladı.

YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI TEHLİKEDE

Nature Ecology and Evolution adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın başyazarı Dr Steven Bachman, araştırmalarının dünyadaki palmiye ağaçlarının yüzde 50’sinden fazlasının tehlikede olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bachman, “Ortaya koyduğumuz veriler sayesinde, ağaçlarının en fazla tehlikede olduğu ülkelere öncelik vererek, onları koruyabiliriz” açıklamasında bulundu.

Araştırmacıların bildirdiğine göre en büyük tehlikeyi ise iklim değişikliği ve insan faaliyetleri oluştuyor.

Diğer taraftan araştırmacılar, Madagaskar, Yeni Gine, Filipinler, Hawaii, Borneo, Jamaila, Vietnam, Vanuatu, Yeni Caledonia ve Sulaewsi’deki palmiye ağaçlarının en yüksek riske sahip olduğunu buldu. Çalışmada genel olarak 92 bölgedeki en az 185 türden palmiye ağacının korunmaya ihtiyacı olduğu belirtildi.

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27/09/2022 18:49