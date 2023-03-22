Dünya'dan 14 kat büyük güneş fırtınası

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'dan 14 kat daha büyük olan devasa bir 'Güneş kasırgası’nın görüntülerini paylaştı.Plazma ve ısıdan oluşan hortumun 120 bin kilometreden daha uzun olduğu ve saatte 500 km hızla hareket ettiği belirtildi.

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nden gelen görüntüleri kullanan astrofotoğrafçı Apollo Lasky, Güneş yüzeyinde oluşan ve Dünya’dan 14 kat daha büyük bir Güneş fırtınasını tespit etti.

Lasky, kasırganın son üç gündür Güneş'in Kuzey Kutbu'nda döndüğünü ve uzaya devasa bir manyetik gaz bulutu fırlattığını söyledi.

Güneş kasırgaları, Güneş’ten yükselen ve her iki ucu güneş yüzeyine bağlı olan spiral şekilli manyetik yapılar nedeniyle meydana geliyor. Prominens olarak bilinen bir plazma sütunu bu yapının içinde yükseldiğinde, sarmal manyetik alan boyunca yönlendirilerek plazmanın dönmesine ve bir hortum oluşturmasına neden oluyor.

Lasky, “Güneş’i izlediğim onca yıl boyunca hiç böyle bir şey görmedim. Dönmeyi hiç bırakmıyor. Gerçekten hayret verici.” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan NASA’nın belirttiğine göre Güneş’te son zamanlarda şaşırtıcı olaylar yaşanıyor.

Araştırmacılar, geeçn Şubat ayında yıldızın kuzey kutbundan bir parça koptuğunu belirtti. Konuyla ilgili paylaşılan videoda, dev bir plazma filamentinin Güneş’ten fırlayarak ayrıldığı ve daha sonra 'büyük bir kutup girdabı' içinde dolaştığını görülüyor.

Gökbilimciler bu durumun her Güneş döngüsünde bir kez gerçekleşen Güneş’in manyetik alanının tersine dönmesiyle bir ilgili olduğunu belirtti.

NASA Güneş filamentlerini, Güneşin üzerinde yüzen ve manyetik kuvvetlerle ona bağlanan yüklü parçacık bulutları olarak tanımlıyor.

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22/03/2023 22:09