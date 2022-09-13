Dünyadan 55 bakan, konferansa katılmak için Güney Kıbrıs’a gelecek

Dünyanın farklı ülkelerinden 55 bakan ile yüzlerce yabancı delegenin, 5-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9. Avrupa için Çevre Bakanlar Konferansı (EfE Nicosia 2022) için Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

Ortak çevreyle ilgili politika belirlenmesine ilişkin önemi yüzünden, bunun yılın en önemli çevre toplantılarından biri olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, ilk kez bir Güney Avrupa ülkesinin böyle bir olaya ev sahipliği yapacağını, aynı zamanda ilk kez toplamda üç önemli siyasi belgenin toplantı esnasında onaya sunulacağını ekledi.

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13/09/2022 11:13