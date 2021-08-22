Dünya’dan 68 milyon ışık yılı uzakta, bir mücevher gibi parlak

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 68 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve bir mücevher gibi parlak olan sarmal gökadanın görüntüsünü yakaladı.

ads ads ads
22/08/2021

ads
ads
ads
Dünya’dan 68 milyon ışık yılı uzakta, bir mücevher gibi parlak

Hubble’ın maceraları devam ediyor. Adını Amerikalı Astronom Edwin Hubble’dan alan uzay teleskobu keşiflerine devam ediyor. Son olarak NASA ve Avrupa Uzay Ajansı uzay (ESA) teleskobun çektiği bir fotoğrafı yayınladı. NASA, cuma günü yayınladığı bir blog yazısında, fotoğrafta Fornax takımyıldızındaki bir galaksi olan NGC 1385’in bulunduğunu söyledi.

ABD uzay ajansı, Hubble’ın geniş alan kamerası 3’ün görüntüyü yakaladığını belirtti. Kamera, astronotların en son Hubble ziyareti sırasında 2019’da araca kurulmuştu.

NASA, Fornax adının alışılageldiği gibi bir hayvan ya da eski bir tanrıdan gelmediğini, bunun yerine Latince fırın kelimesinden geldiğini söyledi.

ESA, fotoğrafa eşlik eden metinde, “Takımyıldızının adı 1713 doğumlu Fransız bir gökbilimci olan Nicolas-Louis de Lacaille tarafından Fornax olarak adlandırıldı. Lacaille, bugün tanıdığımız 88 takımyıldızının 14’ünü buldu.”

22/08/2021 16:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Dünya, ışık yılı, teknoloji
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.