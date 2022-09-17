Dünyalar iyisiydi… Neriman Özdede yaşamını kaybetti

Vadili sakinlerinden çalışkan insan, “Raci Neriman” olarak bilinen Neriman Özdede, bugün, yaşamını yitirdi.

Neriman Özdede'nin cenazesi Pazar günü öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazına müteakip Vadili Kabristanlığına defnedilecek.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, sosyal meyda hesabında yaptığı paylaşımda “Mütevefaya Allahtan rahmet, tüm sevenlerine ve yaslı ailesine baş sağlığı dileriz... Mekanı cennet olsun...” ifadelerine yer verdi.

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17/09/2022 17:20