Dünyanın bir parçası olduğumuzu, yalnızca salgın hastalıklar buraya ulaştığında hatırlamak yetmez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmıyor diye buna herkesin üzüldüğünü, bunu dert edindiğini mi sanıyorsunuz? Hayır, tanınmamışlık ülke insanına büyük sorunlar yaratmasına ve yaşatmasına rağmen bundan memnun olanlar vardır. Uluslararası hukukun içinde olmamayı, dünya devletleri ve uluslararası örgütleri tarafından tanınmamayı avantaja çeviren çevreler, kişiler mevcuttur.

Uluslararası hukukun uğrayamadığı, olmadığı ülkemizde bundan güç alan bazı çevreler, birçok karanlık ilişkiler kurdu, illegal işler gerçekleştirdi. Başka ülkelerde yasak olan, üzerinde hassas bir şekilde durulan, yapılsa da ciddi denetim altında olan bazı işler bize oldukça rahat yapılıyor. Bu istenmeyen işler, örümcek ağı gibi birçok kişi ve kurumu da sarıp sarmalıyor. İşin ilginç tarafı da herkes bunları bildiği halde suspus oluyor. Farklı güç odakları oluşuyor ve neredeyse ülkeyi yönetmeye çalıyorlar.

O nedenle bu ülkenin legal seviyeye ulaşması çok önemlidir. Birçok kişi bu nedenle de olası bir çözümle uluslararası hukukun içine girmek istiyor. Ha tanınmış bir ülke olduğumuzda bunlar tamamen ortadan kalkacak mı? Tanınmış ülkelerde yok mu? Var elbet, yüzde yüz olmayacak da değil ama bugünkünden çok daha iyi olacağı aşikardır.

Yıllar önce AIDS hastalığının tüm dünyada korku saldığında ve ülkemizde de bazı vakalar görüldüğünde bir arkadaşım, “Gördün mü, tanınmayan bir ülkenin vatandaşlarıyız, dünya bizi tanımıyor ama salgın hastalıklar tanıyor. Bize dünyanın bir parçası olduğumuzu hatırlatıyorlar” demişti. Ben de “Hastalıkların esprisi olmaz” demiştim ama arkadaşım ısrarlıydı, “Espri yapmıyorum, bu bir gerçek” diye eklemişti.

Daha sonra “kuş gribi”, “domuz gribi” gibi çok uzaklarda görülen salgın hastalıklar çıktığında ve bize kadar ulaştığında hep bu arkadaşımın söylediği sözler aklıma geldi. Biz birçok zorluk yaşasak da aslında dünyanın bir parçasıyız. Dünyanın nimetlerinden pek fazla nasiplenemesek de dertleri bizi gelip buluyor…

2002’deki Ağır Akut Solunum Yolu Yetmezliği (SARS), 2009’daki “H1N1”, yine aynı dönelerde SARS’ın yakın akrabası Korona virüsü, 2012’de Ortadoğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS) bizi hep korkuttu. Uzaklarda insanlar bu hastalıklardan ölürken, hep bize de gelebileceğini düşündük, endişeye kapıldık. Hatta çok yakınlarımıza Avrupa ülkelerine, yanı başımızdaki Türkiye’ye ulaştığında ödümüz patladı. Aynen 2020’de yeniden faaliyet gösteren ve ölümlere yol açan yeni tip Korona virüsünün bizi korkuttuğu gibi.

Bir de siyasilere, hükümetlere, devletimize yönelik güvensizliğimiz var ya; hep şüphe ettik “Acaba gerçekten tedbir aldılar mı?” diye. Alınan tedbirlere bile hep temkinli, şüpheli yaklaştık. Birçok kişi “Buralara gelmesin” diye dua etti, çünkü geldiğinde baş edemeyeceğimizi düşündüler. Yetkililer “panik yapma” dedikçe bizde insanlar daha fazla endişeleniyor, hep bir şeylerin gizlendiği hissi var vatandaşlarda.

Tabii bunlar bugünün ürünü değil. Yıllardır iktidara gelen birçok siyasi o kadar çok hata yaptı, halkımızı o kadar çok hayal kırıklığına uğrattı ki, siyasi yöneticilere karşı yeninden güven tesis etmek, gerçekten çok zor olacak gibi görünüyor.

Tanınmayan bir ülke olmanın birçok zorluğunu yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Ulaşımdan tutun da ticarete, resmi etkinliklerde, faaliyetlerde bulunmaya kadar onlarca sorun yaşıyoruz. Yıllar içerisinde dünyaya açılmanın, ticaret yapmanın, az sayıda da olsa uluslararası etkinliklerde yer almanın çarelerini bir şekilde bulduk. Zorlanıyoruz ama buluyoruz ama ülkede siyasi bir çözüm olmasını da istiyoruz.

Sürekli önüne çıkan zorluklarla mücadele etmek ülke insanını yordu ama bir siyasi çözüme ulaşana, yeniden tanınana kadar aslında bu dünyanın bir parçası olduğumuzu unutmamalıyız. Tanınmamışlığın ardına saklanmamalı, hukuksuzluklara, yolsuzluklara, karanlık ilişkilere izin vermemeliyiz. Bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticileri yönetmeli, zaman zaman bazı karanlık güçlerin bazı dizaynlar yapmasına izin verilmemeli.

Bu ülkede bir çözüm, ya da başka bir deyişle bir siyasi açılım, bir yasal statü gelene kadar, ülkemizi hazır tutmalı, dünyanın iyi örneklerini almalıyız, halkımızı refah seviyeye, yaşanabilir şartlara ulaştırmalıyız. Bu ülke tanınmamış olsa bile, dünyanın bir parçasıdır.

Dünyalı olduğumuzu, dünyanın çok uzaklarından bize kadar ulaşan salgın hastalıklarla hatırlamayalım. Bunu içselleştirelim, tanınmamış bir ülke olsak da, dünyanın bir parçasıyız, bunu iyice kavramalı ve içselleştirmeliyiz. Aksi takdirde hep sıkıntılar yaşayacak, hiç hayatımızdan memnun olmayacağız. Birileri üzülür, ezilir, dert çeker, ülkeden göç ederken, kazananlar ise bozuk düzenden rant sağlayan, haksız kazançlar elde edenler olacak.

27/02/2020 19:21