Dünya'nın davetsiz misafiri: İkinci bir uyduya ev sahipliği yapacak

Dünya, kendisine yaklaşmakta olan bir asteroidin yörüngesine girmeye hazırlanıyor. Yörüngede sıkışacak olan asteroid kısa bir süreliğine "Mini Ay"a dönüşecek ve dünyanın uydusu konumuna gelecek.

Gezegene yaklaşan asteroitler bazen atmosfere girmeden uzaklaşıp gidiyor, bazen de Dünya'ya çarparak yanıyor.



Fakat bazen gezegenin yörüngesine takılıp kısa süreliğine Ay'a eşlik ediyorlar.

10 METRE ÇAPINDA

NASA'nın fonladığı Asteroit Karasal Etkili Son Uyarı Sistemi (ATLAS) teleskoplarını kullanan gökbilimciler son sınıfta yer alan bir asteroit keşfetti.



2024 PT 5 adı verilen asteroit ,7 Ağustos'ta keşfedildi ve çapı yaklaşık 10 metre olarak ölçüldü.

2 AY BOYUNCA YÖRÜNGEDE OLACAK

Madrid Complutense Üniversitesi'nden Carlos de la Fuente Marcos ve Raúl de la Fuente Marcos adlı iki gökbilimci, cismin yörüngesini inceledi ve cismin 29 Eylül ile 25 Kasım arasında kısa bir süre Dünya yörüngesinde kalacağı sonucuna vardı.

Daha sonra Güneş'in yörüngesine geri dönecek olan asteroid Güneş Sistemi'ndeki yolculuğuna devam edecek.



Başka bir deyişle, Dünya'nın toplam 56.6 gün boyunca iki uydusu olacak.

"DOĞALLINDAN ŞÜPHE DUYMUYORUZ"

Raúl de la Fuente Marcos, "Yörüngesi Dünya'ya çok benzeyen cisimlerin uzay enkazı olma ihtimali her zaman var," şeklinde konuştu. Ancak yapılan gözlemlerin, 2024 PT5'in doğallığına şüphe bırakmadığını ekledi.

"EN AZ BİR TAM DUR DÖNMELİ"

Bununla birlikte, bazı bilim insanları 2024 PT5'in mini uydu olmadığı görüşünde. Mini uyduların Dünya etrafında en az bir tam tur atması gerektiğini ve 2024 PT5'in tam bir yörünge tamamlamadan ayrılacağını belirtiyorlar.

AY'IN PARÇASI MI?

Ayrıca, asteroidin Ay'ın bir çarpışmadan kopmuş bir parçası olabileceği öne sürülüyor; ancak bu hipotez kesin olarak doğrulanmış değil.

BİR SONRAKİ GELİŞİ 2055'TE

Kasım 2024'te Dünya'nın yörüngesinden ayrılacak olan 2024 PT5'in Ocak 2025'te geri dönmesi bekleniyor.



Asteroidin, bu ziyaretinde daha kısa süre kalacağı ve bir sonraki ziyaretinin 2055'te gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Küçük boyutu ve düşük parlaklığı nedeniyle 2024 PT5'in amatör teleskoplarla gözlemlenmesi zor olabilir.